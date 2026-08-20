Враг совершил атаку на нефтебазу в Киевской области: компания сделала заявление

В ночь на четверг, 20 августа, враг совершил атаку на нефтебазу KLO. Речь идет о базе, расположенной в Броварском районе Киева.

Что известно об атаке на нефтебазу KLO

Никто из сотрудников не пострадал в результате российского удара, что сообщила украинская сеть.

С 2022 года KLO пережила множество испытаний – от утраченных АЗС до сегодняшнего удара. Разрушать то, что строилось годами, – это тактика врага. Но остановить KLO пока никому не удавалось!

– подчеркнули в сообщении.

Компания рассказала, что после каждого удара команда собирает силы в кулак, восстанавливает поврежденное и продолжает работать дальше.

Также украинцам рассказали, что поддержать KLO можно следующим образом:

заехать на кофе или хот-дог;

заправить машину;

сказать "спасибо" и улыбнуться кассиру.

Иногда лучшая поддержка – это показать, что мы рядом, живем и работаем дальше!

– подытожили в компании.

Напомним, что автозаправочный комплекс сети KLO подвергается атакам уже не впервые. Например, KLO по адресу Бандеры, 29-А в Киеве были атакованы трижды за три месяца – 16 апреля, 14 мая и 2 июня – сюда долетали взрывные волны и осколки.

А ровно месяц назад – 20 июля – враг уничтожил один из складов компании. Об этом также сообщили на странице в фейсбуке.

Напомним, что о последствиях российских атак уже сообщили другие украинские компании. В частности, "Файни "льоды" и "Фора".