Расчет выплат по-новому: каким пенсионерам стоит подготовиться
Источник:ФПУ
В Украине планируют отказаться от использования прожиточного минимума для определения размеров социальных выплат. В свою очередь, это может повлиять и на определенную категорию пенсионеров.
Для кого может измениться расчет выплат
Сейчас предлагается, чтобы размер базовой величины выплат для лиц, которые не приобрели достаточного страхового стажа, определяли не через размер прожиточного минимума, а пропорционально страховому стажу. А все потому, что показатель прожиточного минимума стал основой слишком большого количества различных выплат системы социальной поддержки.
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Дело в том, что повышение законодательно установленного прожиточного минимума автоматически влечет необходимость пересчета всех связанных показателей, что приводит к значительной фискальной нагрузке на бюджет.
Такая ситуация делает невозможным использование прожиточного минимума по его основному назначению, – эффективного определения риска попадания украинцев за черту бедности, и соответственно – быстрого реагирования государства на такой риск,
– говорится в документе.
Какой сейчас размер выплат для лиц без стажа
При достижении 65 лет, пенсионеры, которые вообще не наработали страхового стажа – могут претендовать на временную помощь от государства. По состоянию на 2024 год, размер выплат составляет 2 361 гривну ежемесячно.Заметьте! Чтобы получить эти средства, пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты.
В то же время те, кто приобрел неполный стаж – может оформить временную государственную помощь уже в 63 года.