Расчет выплат по-новому: каким пенсионерам стоит подготовиться

В Украине планируют отказаться от использования прожиточного минимума для определения размеров социальных выплат. В свою очередь, это может повлиять и на определенную категорию пенсионеров.

Для кого может измениться расчет выплат

Сейчас предлагается, чтобы размер базовой величины выплат для лиц, которые не приобрели достаточного страхового стажа, определяли не через размер прожиточного минимума, а пропорционально страховому стажу. А все потому, что показатель прожиточного минимума стал основой слишком большого количества различных выплат системы социальной поддержки.

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Дело в том, что повышение законодательно установленного прожиточного минимума автоматически влечет необходимость пересчета всех связанных показателей, что приводит к значительной фискальной нагрузке на бюджет.

Такая ситуация делает невозможным использование прожиточного минимума по его основному назначению, – эффективного определения риска попадания украинцев за черту бедности, и соответственно – быстрого реагирования государства на такой риск,

– говорится в документе.

Какой сейчас размер выплат для лиц без стажа

При достижении 65 лет, пенсионеры, которые вообще не наработали страхового стажа – могут претендовать на временную помощь от государства. По состоянию на 2024 год, размер выплат составляет 2 361 гривну ежемесячно.

Чтобы получить эти средства, пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты.

В то же время те, кто приобрел неполный стаж – может оформить временную государственную помощь уже в 63 года.