Денежные выплаты и пакет малыша: как получить помощь от государства
Источник:Министерство социальной политики
После рождения ребенка, родители могут рассчитывать как на денежную помощь от государства, так и гуманитарную в виде пакета малыша. В Минсоцполитике подробно рассказали, как новоиспеченным родителям получить помощь.
Как получить пакет малыша
В натуральной форме
Получить пакет малыша можно в заведении здравоохранения при рождении ребенка. Если же в заведении нет пакета, новоиспеченные родители могут его получить в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по месту проживания. Для этого следует подать соответствующее заявление.
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Там же могут получить пакет и родители, родившие малыша за пределами Украины, или же на временно оккупированной территории.
Как подать заявление на получение пакета малыша
Написать заявление и добавить к нему копии (фотокопии) следующих документов: свидетельство о рождении ребенка, или документ, подтверждающий факт рождения ребенка, если малыша родили вне учреждения здравоохранения.
В случае рождения ребенка за границей и отсутствия свидетельства о рождении, выданного органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины – копии выданного компетентным органом страны пребывания и легализованного в установленном порядке документа о рождении ребенка. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.
Пакет малыша в денежной форме
Чтобы получить пакет малыша в денежной форме можно отправить заявление физически через почту в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, или через Е-Малятко. К заявлению нужно добавить также документ, удостоверяющий рождение малыша, как в случае с получением пакета в натуральной форме.
Для назначения денежной компенсации при предоставлении услуги через Е-Малятко получатель предоставляет необходимые для получения такой компенсации сведения с указанием желания получить денежную компенсацию, сообщает об отказе матери или отца, других родственников, усыновителей, опекунов, приемных родителей и т.п. от получения единовременной натуральной помощи в пользу денежной формы и отмечает специальный счет.
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Денежная помощь при рождении ребенка
Оформить денежную помощь, кроме пакета малыша, возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, и в течение периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения. Выплата будет оформляться на родителя или опекунов, с которым постоянно проживает малыш.
Сейчас размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единовременно помощь выплачивается в сумме 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.
Для оформления помощи онлайн нужно:
- Регистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.
- Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложить электронную подпись.
- Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.
- Не позднее, чем на следующий день после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).
Оформить помощь оффлайн
Для оформления помощи офлайн, нужно обратиться в орган социальной защиты или ЦНАП по месту жительства необходимо подать следующие документы:
- заявление одного из родителей,
- свидетельство о рождении ребенка,
- лицевой банковский счет для социальных выплат,
- опекунам – решение суда об установлении опеки,
- документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).