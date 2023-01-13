Денежные выплаты и пакет малыша: как получить помощь от государства

После рождения ребенка, родители могут рассчитывать как на денежную помощь от государства, так и гуманитарную в виде пакета малыша. В Минсоцполитике подробно рассказали, как новоиспеченным родителям получить помощь.

Как получить пакет малыша

В натуральной форме

Получить пакет малыша можно в заведении здравоохранения при рождении ребенка. Если же в заведении нет пакета, новоиспеченные родители могут его получить в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по месту проживания. Для этого следует подать соответствующее заявление.

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Там же могут получить пакет и родители, родившие малыша за пределами Украины, или же на временно оккупированной территории.

Как подать заявление на получение пакета малыша

Написать заявление и добавить к нему копии (фотокопии) следующих документов: свидетельство о рождении ребенка, или документ, подтверждающий факт рождения ребенка, если малыша родили вне учреждения здравоохранения.

В случае рождения ребенка за границей и отсутствия свидетельства о рождении, выданного органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины – копии выданного компетентным органом страны пребывания и легализованного в установленном порядке документа о рождении ребенка. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.

Пакет малыша в денежной форме

В случае неполучения пакета малыша в учреждении здравоохранения, заявление на его получение подается получателем не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка, а в случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения – в течение года со дня рождения ребенка.

Чтобы получить пакет малыша в денежной форме можно отправить заявление физически через почту в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, или через Е-Малятко. К заявлению нужно добавить также документ, удостоверяющий рождение малыша, как в случае с получением пакета в натуральной форме.

Для назначения денежной компенсации при предоставлении услуги через Е-Малятко получатель предоставляет необходимые для получения такой компенсации сведения с указанием желания получить денежную компенсацию, сообщает об отказе матери или отца, других родственников, усыновителей, опекунов, приемных родителей и т.п. от получения единовременной натуральной помощи в пользу денежной формы и отмечает специальный счет.

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

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Денежная помощь при рождении ребенка

Оформить денежную помощь, кроме пакета малыша, возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, и в течение периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения. Выплата будет оформляться на родителя или опекунов, с которым постоянно проживает малыш.

Сейчас размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единовременно помощь выплачивается в сумме 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.

Для оформления помощи онлайн нужно:

Регистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложить электронную подпись.

Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

Не позднее, чем на следующий день после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Оформить помощь оффлайн

Также можно оформить денежную помощь с помощью услуги Е-Малюк на портале Дия.

Для оформления помощи офлайн, нужно обратиться в орган социальной защиты или ЦНАП по месту жительства необходимо подать следующие документы:

заявление одного из родителей,

свидетельство о рождении ребенка,

лицевой банковский счет для социальных выплат,

опекунам – решение суда об установлении опеки,

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней