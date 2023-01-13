Грошові виплати та пакунок малюка: як отримати допомогу від держави

Після народження дитини, батьки можуть розраховувати, як на грошову допомогу від держави, так і на гуманітарну у вигляді пакунка малюка. У Мінсоцполітиці детально розповіли, як отримати новоспеченим батькам допомогу.

Як отримати пакунок малюка

У натуральній формі

Отримати пакунок малюка можна у закладі охорони здоров'я при народженні дитини. Якщо ж у закладі немає пакунка, то новоспечені батьки можуть його отримати у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем проживанням. Для цього потрібно подати відповідну заяву.

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Там же можуть отримати пакунок й батьки, що народили малюка за межами України, або ж на тимчасово окупованій території.

Як подати заяву на отримання пакунка малюка

Написати заяву та додати до неї копії (фотокопії) наступних документів: свідоцтво про народження дитини, або документ, що підтверджує факт народження дитини, якщо малюка народили поза закладом охорони здоров'я.

У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України – копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

Пакунок малюка у грошовій формі

У разі неотримання пакунка малюка у закладі охорони здоров’я, заява на його отримання подається отримувачем не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я – протягом року з дня народження дитини.

Щоб отримати пакунок малюка у грошовій формі можна відправити заяву фізично через пошту до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, або ж через е-Малятко. До заяви потрібно додати також документ, що засвідчує народження малюка, як і у випадку з отриманням пакунка у натуральній формі.

Для призначення грошової компенсації під час надання послуги через е-Малятко отримувач надає необхідні для отримання такої компенсації відомості із зазначенням бажання отримати грошову компенсацію, повідомляє про відмову матері, або батька, інших родичів, усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків тощо від отримання одноразової натуральної допомоги на користь грошової форми та зазначає спеціальний рахунок.

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

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Грошова допомога при народженні дитини

Оформити грошову допомогу, окрім пакунка малюка можливо протягом 12 місяців з дня народження дитини, та протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення. Виплата оформлюватиметься на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк.

Зараз розмір допомоги при народженні дитини складає 41 280 гривень. Одноразово допомога виплачується в сумі 10 320 гривень, решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень на місяць.

Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

Зареєструватись чи авторизуватись у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти електронний підпис.

Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.

Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми).

Оформити допомогу офлайн

Також можна оформити грошову допомогу за допомогою послуги е-Малятко на порталі Дія.

Для оформлення допомоги офлайн, потрібно звернутись до органу соціального захисту чи ЦНАПу за місцем проживання та необхідно подати такі документи:

заяву одного з батьків,

свідоцтво про народження дитини,

особовий банківський рахунок для соціальних виплат,

опікунам – рішення суду про встановлення опіки,

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

, що термін розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.