Що містить пакунок
За інформацією від Мінсоцполітики, до переліку товарів в "пакунку малюка", який можуть отримати батьки під час війни, входить 28 предметів для догляду за дитиною. Вартість усього наповнення – до 5 тисяч гривень.
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Серед речей є одяг, підгузки, доглядова косметика та багато іншого:
- Підгузки одноразові для новонароджених;
- Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні (РН 7), без запаху;
- Ситцева, фланелева, муслінова та багаторазова водостійка пелюшки;
- Шапочки (від 0 до 6 місяців);
- Шкарпетки;
- Термометр для води та тіла, без вмісту ртуті;
- Ножиці дитячі;
- Тепла ковдра, плед-ковдра та підковдра;
- Розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок без дрібних деталей;
- Крем із вмістом ланоліну та рідке дитяче мило-шампунь з дозатором;
- Коробка-колиска із міцного картону.
"Пакунок малюка" у грошовій формі
Якщо батьки дитини обрали замість натурального пакунка матеріальний, то фінансову допомогу у вигляді 5 тисяч гривень держава одразу перерахує на спеціальну соціальну картку Приватбанку.
До теми Соцвиплати на дітей у 2023 році: як зміниться розмір допомоги
Витратити кошти можна на гігієнічні засоби та косметику, дитяче харчування, одяг та взуття для дитини, коляски, автокрісла, ходунки та інше.
Скільки грошей виплачує держава при народжені дитини
У 2023 році розмір допомоги при народженні дитини складає 41 280 гривень. Спочатку держава виплачує одноразово допомогу у розмірі 10 320 гривень, а решта суми виплачується щомісяця по 860 гривень.
А допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, складе:
- на дитину до 6 років – 4 544 гривень;
- на дитину від 6 до 18 років – 5 666 гривень.