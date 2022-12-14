Прожитковий мінімум для дітей, який діятиме протягом наступного року складе 2272 для малюків до 6 років та 2833 гривень від 6 до 18 років.

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Допомога дітям під опікою чи піклуванням

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. Якщо цій дитині ще призначена пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, то розмір допомоги на дітей зменшиться на суму інших виплат. Одночасно з допомогою на дитину можна лише державну соціальну допомогу, що виплачують на дітей з інвалідністю.

Протягом 2023 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, складе:

на дитину до 6 років – 4544 гривень (2×2272 гривень);

на дитину від 6 до 18 років – 5666 гривень ( 2×2833 гривень).

Грошова допомога випускникам з-поміж дітей-сиріт

Заклади освіти виплачують випускникам з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразову грошову допомогу в розмірі шести прожиткових мінімумів. У 2023 році ця допомога становитиме:

для дітей до 6 років – 13632 гривень (6×2272 гривень);

для дітей від 6 до 18 років – 16998 гривень (6×2833 гривень);

для дітей 18-23 років – 16104 гривень (6×2684 гривень).

Аліменти на дитину

Розмір аліментів, що визначили у твердій сумі, не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України). Тож мінімальна сума аліментів з січня по червень 2023 року становитиме:

для дітей до 6 років – 1136 гривень (2272 гривень × 0,5);

для дітей від 6 до 18 років – 1416,50 гривень (2833 гривень × 0,5);

для дітей 18-23 років – 1342 гривень (2684 гривень × 0,5).

Допомога одиноким матерям

Допомогу одиноким матерям визначають як різницю між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї. Таким чином, максимальна допомога у січні-грудні 2023 складе:

на дитину до 6 років – 2272 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 2833 гривень;

на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО) – 2684 гривень.

Виплати вагітним жінкам

Кожна вагітна в Україні жінка може розраховувати на декретні виплати. Проте тривалість та розмір виплат різниться. Жінки, які очікують на одну дитину, можуть розраховувати на 126 календарних днів декрету (70 днів до пологів та 56 днів після), а якщо жінка виношує більше, ніж одну дитину – відпустка триватиме 140 днів (по 70 днів до та після пологів).

Якщо вагітна жінка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, вона може розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Розмір декретних виплат

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за офіційним місцем роботи. Розраховують скільки жінка заробила за останні 12 місяців та ділять на кількість відпрацьованих днів. Саме це і буде платою за один день декретної відпустки.

Жінки-ФОПи теж можуть розраховувати на декретні виплати, адже вони сплачують ЄСВ. Але в їхньому випадку розмір допомоги залежить не від доходу, а від розміру ЄСВ, який вони платили протягом останнього року.

Жінки, які не працюють, також можуть отримувати декретні виплати. У такому випадку вони можуть отримати мінімум 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наступного року він становитиме 2684 гривень, отже, виплати складуть 671 гривню.

Виплати при народженні дитини

З 1 січня 2022 року допомога становить 50 тисяч гривень для одного новонародженого малюка:

перша виплата – 25% від суми (12,5 тисяч гривень);

далі рівними частинами (10 тисяч 41 гривня) протягом 36 місяців;

з 2023 року проводитиметься щорічна індексація виплат.

Також протягом 30 днів після народження дитини можна отримати "пакунок малюка". Його можна отримати у грошовій, або натуральній формі. Якщо новоспечені батьки, або опікуни дитини оберуть перший варіант, то зможуть отримати гроші лише за умови, що вони підуть на дитину.

Одноразову фінансову допомогу у вигляді 5 тисяч гривень перерахує держава одразу на спеціальну соціальну картку Приватбанку. Розрахуватись карткою "пакунок малюка" можна лише за конкретну групу товарів, у безготівковій формі та у магазинах, які є учасниками проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги", або купити товари в інтернет-магазині "Мамалюк".

На що можна витратити гроші:

гігієнічні засоби та косметика,

дитяче харчування,

одяг та взуття для дитини,

дитячий посуд,

предмети, які призначені для догляду за новонародженим,

постільні приналежності,

коляски, автокрісла, ходунки та інші габаритні вироби для малюка,

іграшки, розвивальні килимки та інші дитячі аксесуари.

Пакунок малюка можна отримати, як у грошовій, так і в натуральній формі / Фото Unsplash

Яку суму можна отримати замість "пакунку"

Пакунок малюка становить не менш як 3 прожиткові мінімуми для дитини до 6 років. Тобто родина, яка обрала грошову, а не натуральну форму "пакунка" може розраховувати на мінімум 6 816 гривень з 1 грудня 2022 року.

Хто може отримати подарунок малюка

Батьки новонародженого. У разі відсутності батьків одержувачем одноразової державної допомоги можуть стати усиновителі, патрональні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженого.

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