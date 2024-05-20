Биткойн уверенно приближается к отметке в 70 тысяч долларов

Биткойн за неделю существенно вырос в цене – с 62 тысяч долларов за монету до почти 67 тысяч долларов. Несмотря на это за последние сутки стоимость упала.

Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 20 мая выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 66,92 тысячи доллара за монету (-0,43% за сутки);

(BTC) – 66,92 тысячи доллара за монету (-0,43% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,09 тысячи доллара за монету (-0,41% за сутки).

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Что происходило на рынке крипты на прошлой неделе

Известно, что биткойн-фонд компании BlackRock привлек более 400 инвесторов за первый квартал. Это впечатляющий результат, который бьет все рекорды. Наибольшим количеством акций IBIT владеет компания Millennium Management, которая инвестировала сюда 844 миллиона долларов.

за первый квартал. Это впечатляющий результат, который бьет все рекорды. Наибольшим количеством акций IBIT владеет компания Millennium Management, которая инвестировала сюда 844 миллиона долларов. Крупнейшая фьючерсная биржа в мире CME Group планирует запустить спотовую торговлю биткойнами.

Компания MicroStrategy (MSTR) обладает одними из крупнейших запасов биткойнов. Она вошла в мировой фондовый индекс MSCI, а это положительно повлияло на цену ее акций – они выросли на 4,15% и приблизились к уровню 1 300 долларов.

Она вошла в мировой фондовый индекс MSCI, а это положительно повлияло на цену ее акций – они выросли на 4,15% и приблизились к уровню 1 300 долларов. С 2021 года Сальвадор добыл почти 474 биткойна. Это благодаря геотермальной электростанции, работающей на энергии вулкана. Поэтому, общий биткойн-портфель правительства составил почти 354 миллиона долларов по текущему курсу.

Это благодаря геотермальной электростанции, работающей на энергии вулкана. Поэтому, общий биткойн-портфель правительства составил почти 354 миллиона долларов по текущему курсу. Штат Висконсин инвестировал в биткойн-ETF. Таким образом, Пенсионная система американского штата может иметь доступ к биткойн-инвестициям через компании Grayscale и BlackRock. Штат, по состоянию на декабрь 2023 года, управлял активами на сумму более 156 миллиардов гривен.

Таким образом, Пенсионная система американского штата может иметь доступ к биткойн-инвестициям через компании Grayscale и BlackRock. Штат, по состоянию на декабрь 2023 года, управлял активами на сумму более 156 миллиардов гривен. Несмотря на халвинг неизвестный соло-майнер на прошлой неделе добыл блок биткойна. За это он получил вознаграждение в размере 3,3 BTC.

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