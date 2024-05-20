Біткойн впевнено наближається до відмітки у 70 тисяч доларів
20 травня 2024, 12:52Читать новость на русском
Біткойн за тиждень суттєво виріс в ціні – з 62 тисяч доларів за монету до майже 67 тисяч доларів. Попри це за останню добу вартість впала.
Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 20 травня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 66,92 тисячі долара за монету (-0,43% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,09 тисячі долара за монету (-0,41% за добу).
Читайте також Як і де найбезпечніше зберігати цифрові валюти у сучасному криптосвіті
Що відбувалось на ринку крипти минулого тижня
- Відомо, що біткойн-фонд компанії BlackRock залучив понад 400 інвесторів за І квартал. Це вражаючий результат, який б'є усі рекорди. Найбільшою кількістю акцій IBIT володіє компанія Millennium Management, яка інвестувала сюди 844 мільйони доларів.
- Найбільша ф'ючерсна біржа у світі CME Group планує запустити спотову торгівлю біткойнами.
- Компанія MicroStrategy (MSTR) володіє одними із найбільших запасів біткойнів. Вона увійшла до світового фондового індексу MSCI, а це позитивно вплинуло на ціну її акцій – вони зросли на 4,15% й наблизилися до рівня 1 300 доларів.
- З 2021 року Сальвадор видобув майже 474 біткойни. Це завдяки геотермальній електростанції, що працює на енергії вулкана. Відтак, загальний біткойн-портфель уряду склав майже 354 мільйони доларів за поточним курсом.
- Штат Вісконсин інвестував у біткойн-ETF. Таким чином, Пенсійна система американського штату може мати доступ до біткойн-інвестицій через компанії Grayscale та BlackRock. Штат, станом на грудень 2023 року, керував активами на суму понад 156 мільярда гривень.
- Попри халвінг невідомий соло-майнер минулого тижня видобув блок біткойна. За це він отримав винагороду у розмірі 3,3 BTC.