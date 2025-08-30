Финансовое обеспечение педагогов традиционно вызывает широкий общественный интерес. Нынешний учебный год стартует с улучшения условий для учителей.

Вырастут ли зарплаты педагогов в сентябре?

Несмотря на отсутствие повышения должностных окладов, педагоги все же получат увеличенные выплаты благодаря новым нормам правительства. Постановление Кабмина "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования" предусматривает удвоение доплаты "за неблагоприятные условия труда", напоминает 24 Канал.

С 1 сентября эта надбавка вырастет с 1 000 до 2 000 гривен ежемесячно. Она будет начисляться:

всем учителям независимо от предмета и количества часов;

директорам и заместителям с педагогической нагрузкой;

работникам с частичной занятостью;

педагогам по всей территории Украины.

Важно, что эта выплата является обязательной и не зависит от результатов работы школы или личных показателей.

Какие новые правила выхода на пенсию для учителей?

Также с этого года действуют новые правила выхода педагогов на пенсию. Для назначения выплат по возрасту необходим минимальный стаж 32 года как для женщин, так и для мужчин, что фактически означает продолжение работы еще на один год.

Есть ли другие виды материальной поддержки учителей В 2025 году для учителей и научно-педагогических работников сохранено право на единовременное пособие на оздоровление в размере должностного оклада. Ее могут получить даже пенсионеры, но не работники, работающие по совместительству.

