Больше не будет: какая максимальная пенсия в Украине сейчас

С 1 января 2024 года вырос прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, изменился и размер гарантированной пенсионной выплаты.

Как изменилась максимальная пенсия

Из-за роста прожиточного минимума увеличился и размер максимальной пенсии. Сейчас такая пенсионная выплата достигает 23 610 гривен.

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Несмотря на то, что пенсии украинцев в 2024 году выросли, большинство пенсионеров – 26,14% все еще получают выплаты менее 3 тысяч гривен. Более 10 тысяч гривен имеет лишь 12,48% от общего количества лиц.

Другие пенсионеры получают такие выплаты:

17,32% украинцев имеют пенсионные выплаты в диапазоне от 3 001 до 4 000 гривен ;

; 18,59% граждан получают пенсию от 4 001 до 5 000 гривен ;

; 25,47% имеют пенсионные выплаты от 5 001 до 10 000 гривен.

Средняя пенсионная выплата, при этом, по состоянию на 1 июля достигла 5 816,62 гривны. А вот для работающих пенсионеров это значение – 6 216,20 гривен.

Напомним! Под максимальной имеется в виду пенсионная выплата с учетом всех надбавок и доплат.