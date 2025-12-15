Еще одна страна против: в ЕС растет сопротивление использованию замороженных миллиардов России

"Репарационный кредит" Украине на основе замороженных активов России снова оказался под угрозой. Италия также выступила против передачи заблокированных средств Москвы на финансовую поддержку Киева.

Почему Италия против использования активов Кремля?

Рим решил поддержать позицию Бельгии, чтобы призвать Еврокомиссию найти альтернативы для финансирования Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Решение было принято, – эксперт объяснил, что останавливает выделение Украине замороженных активов России

Однако Италия выбрала очень неудачный момент, чтобы выступить против. Ведь до решающего саммита в Брюсселе, где Комиссия надеялась принять решение по российским активам, осталось менее двух недель. Будучи третьей по численности и весу голоса страной ЕС, Италия теперь подрывает эти надежды.

Еврокомиссия настаивает, чтобы страны ЕС достигли договоренностей и позволили использовать заблокированные миллиарды России на заседании Европейского совета 18 – 19 декабря.

Бельгия, которая держит в своем депозитарии Euroclear большинство этих средств, блокирует предложение Комиссии из-за опасений юридической и финансовой ответственности за их использование.

Впрочем до сих пор у Бельгии не было влиятельного союзника в противостоянии планам Брюсселя.

Теперь Италия изменила дипломатический баланс, подготовив вместе с Бельгией, Мальтой и Болгарией документ с призывом к Комиссии рассмотреть альтернативные варианты поддержки Украины без использования российских активов в ближайшие годы,

– пишет издание.

Вместо использования миллиардов Кремля предлагается выпустить совместные долговые обязательства стран ЕС для помощи Украине в течение следующих нескольких лет.

Стоит знать! Идея совместных заимствований имеет много противников, ведь она увеличит и так высокое долговое бремя той же Италии, а также Франции. Кроме того, она требует единодушной поддержки всех государств блока и может быть заблокирована, в частности, венгерским премьером Виктором Орбаном, который известен пророссийской позицией.

Какое решение по активам приняли в ЕС?

Еще в пятницу ЕС стал на шаг ближе к предоставлению "репарационного кредита" Украине. 12 декабря страны блока согласились заморозить активы российского Центробанка на неопределенный срок, пишет Reuters.

ЕС стремится обеспечить Украине финансирование и возможность продолжать борьбу, поскольку считает российское вторжение угрозой собственной безопасности,

– говорится в материале.

Такое решение должно устранить риски того, что Венгрия или Словакия могут внезапно заблокировать замораживание этих активов. Ведь до того подтверждать блокировку средств нужно было каждые 6 месяцев.

Важно! К тому же бессрочное замораживание миллиардов России должно было помочь убедить Бельгию в конце концов поддержать план Еврокомиссии.

Какова ситуация вокруг российских активов?