Российские миллиарды снова хотят отдать Украине: ЕС ищет способ обойти риски

Европейская комиссия вновь ищет способ использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. На этот раз в Брюсселе пытаются обойти юридические препятствия, которые ранее блокировали этот процесс.

Почему ЕС вернулся к этому вопросу

Речь идет о сумме в размере около 210 миллиардов евро. Предыдущая попытка продвинуть использование этих средств была заблокирована Бельгией, где хранится большая часть активов российского Центробанка, пишет Financial Times.

Бельгия выступила против из-за опасений относительно возможных юридических последствий и ответных действий со стороны России.

Теперь в Брюсселе ищут вариант, который позволил бы снизить эти риски и в то же время направить замороженные российские активы на финансирование Украины.

Вернуться к обсуждению заблокированных средств Кремля в прошлом месяце призвала Швеция на фоне переговоров о бюджете ЕС на 2028–2034 годы.

Один из аргументов заключается в том, что использование этих активов могло бы помочь покрыть финансовые потребности Украины без дополнительной нагрузки на бюджеты европейских государств.

Что именно предлагают в ЕС

Основная идея заключается в том, чтобы перевести российские счета из депозитария Euroclear и других финансовых учреждений ЕС в специальную структуру под полным контролем Евросоюза. Вместе с самими средствами туда планируется перенести и все связанные юридические обязательства.

Это позволит предоставить Бельгии и Euroclear гарантии или компенсации на случай, если Москва попытается подать в суд.

Впрочем, в ЕС подчеркивают, что конкретного решения пока нет.

Пока нет новых вариантов, мы лишь рассматриваем, какими они могли бы быть,

– сказал один из чиновников ЕС.

Кто против использования активов

Главным препятствием остается позиция Бельгии. Правительство страны пока не изменило своего мнения относительно использования российских средств.

Любое предложение, касающееся замороженных российских активов, должно предусматривать полное и юридически безупречное решение, которое будет охватывать как активы, так и обязательства компании Euroclear и бельгийского государства,

– отметил представитель правительства.

Ситуация обострилась после того, как в июле российский суд нагло обязал депозитарий Euroclear выплатить Центробанку России около 200 миллиардов евро компенсации за замороженные активы.

Хотя ЕС не признает это решение, однако в Брюсселе опасаются, что Москва может попытаться добиться его исполнения в других странах, в частности путем ареста активов Euroclear в юрисдикциях, дружественных к России.

И даже если Еврокомиссия предложит юридически приемлемый механизм, для его реализации понадобится политическая поддержка всех 27 государств Евросоюза, в том числе Бельгии.

Напомним, в ЕС считают, что российские деньги могут помочь покрыть дефицит финансирования Украины, который в 2026 году оценивается в 27 миллиардов долларов. В следующем году потребность может быть еще больше.