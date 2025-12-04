"Других вариантов не осталось": фон дер Ляйен идет на беспрецедентный шаг по активам России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает принять решение об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины не единогласно, а большинством голосов стран ЕС. Однако даже ее союзники признают, что это предложение на грани возможностей блока.

Что предлагает Еврокомиссия?

Такой юридический маневр Еврокомиссии позволит обойти вероятное вето на "репарационный кредит" от некоторых лидеров, например, венгерского премьера Виктора Орбана, но одновременно и принцип единодушия ЕС во внешней политике, который действует еще со времен Римского договора 1957 года, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Это чрезвычайно. Здесь есть очень сложные юридические моменты. Но это слишком важно, поэтому, думаю, они будут продвигать это. Они это сделают, потому что речь идет о войне,

– заявил экс-директор юридической службы Совета ЕС Жан-Клод Пирис.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС сказал, что этим маневром Брюссель "идет прямо на стену".

Другие же отмечают, что такая дерзость свидетельствует о необходимости срочно принять решение по росактивам. И на то есть несколько причин:

Во-первых, в столицах ЕС все больше ослабевает готовность предоставлять средства Украине из собственных бюджетов, а найти альтернативные варианты все сложнее.

Во-вторых, на Европу давит внезапный интерес президента США Дональда Трампа к замороженным российским активам в рамках мирных переговоров и его желание убрать эти средства в американские инвестиционные фонды.

Поэтому лидерам ЕС, собравшимся на саммит через две недели фон эр Ляйен хочет предложить два варианта финансирования Украины:

предоставить средства из общего бюджета Евросоюза.

выдать кредит на основе замороженных российских активов, которые останутся заблокированными, пока Кремль не оплатит репарации;

Для первого варианта необходимо единодушное согласие. Второй же хотят провести при поддержке квалифицированного большинства, воспользовавшись чрезвычайными полномочиями.

Впрочем, по словам чиновников это второе предложение уже раскололо юристов ЕС и почти наверняка вызовет судебные иски.

Это, конечно, будут оспаривать. Никто не питает иллюзий. Точно пойдут в суд, и, возможно, даже выиграют. Это выглядит плохо, но других вариантов не осталось,

– подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС.

Важно! Голосование большинства в ЕС уже применяли во время долгового кризиса в Еврозоне и пандемии Covid-19. Однако еще ни разу этот механизм еще не использовали в вопросах, касающихся общей политики безопасности, где необходимо единодушие.

Кто выступает против использования росактивов?

На пути использования замороженных активов России стоит Бельгия, где хранится основная сумма этих средств. Премьер-министр Барт де Вевер опасается судебных исков Кремля, которые заставят его страну возвращать Кремлю миллиарды евро.

Также он остерегается, что мирное соглашение, заключенное США, может предусматривать размораживание активов Москвы.

Даже смелое предложение Еврокомиссии не заставило Бельгию изменить свою позицию. Министр иностранных дел Максим Прево заметил, что документ, представленный Брюсселем, не снимает предостережения бельгийского правительства должным образом, пишет Bloomberg.

Имеем неприятное ощущение, что нас не услышали. Наши предостережения преуменьшают, – подчеркнул Прево.

Он добавил, что Бельгия считает "репарационный кредит" худшим вариантом, рискованным как с юридической, так и с финансовой точки зрения.

Кто еще против "репарационного кредита"?