Страны ЕС вновь вернулись к важному вопросу: речь идет о финансировании Украины

Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе 15 – 16 октября, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе Украину. Накануне саммита 122 депутата Европейского парламента и четыре государства-члена призывают использовать 210 миллиардов евро замороженных российских активов для оказания помощи Украине.

Сможет ли Украина получить замороженные активы России

В настоящее время Министерству обороны Украины не хватает 23,1 миллиарда евро финансирования, и сторонники инициативы считают, что эти активы могли бы помочь покрыть дефицит, о чем пишет Forbes.

В то же время Бельгия, где хранится большая часть активов, выступает против этого плана из-за юридических и финансовых рисков.

Европейский центральный банк предупредил, что такой шаг может подорвать доверие к евро.

Между тем Центральный банк России подал иски против ЕС и добился решений российских судов в свою пользу по делам против Euroclear, хотя перспективы исполнения этих решений остаются неопределенными.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине 224,5 миллиарда евро помощи. Она включала гуманитарную помощь, финансовую поддержку, оружие и оборонное оборудование.

Поскольку полномасштабное вторжение России продолжается, Европа начала искать другие способы оказания помощи Украине,

– говорится в материале.

Это побудило часть европейских политиков вновь активизировать призывы к использованию замороженных российских активов. По данным Reuters, Европа удерживает 210 миллиардов евро замороженных российских активов.

Сторонники их использования для помощи Украине утверждают, что это позволило бы снизить финансовое давление на ЕС, одновременно заставив Россию платить за войну, которую она начала. Они также отмечают, что Украина могла бы использовать эти 210 миллиардов евро для финансирования государственных программ, обороны и восстановления.

В октябре 2025 года лидеры ЕС пытались организовать репарационный заем для Украины, использовав замороженные российские активы. Однако после нескольких месяцев переговоров план так и не был реализован.

Вместо этого в декабре 2025 года лидеры ЕС одобрили предоставление Украине займа в размере 90 миллиардов евро.

Ранее в том же месяце ЕС также воспользовался чрезвычайным положением договоров, чтобы заморозить российские активы на неопределенный срок.

Какие государства поддерживают идею использования активов

Часть европейских политиков считает, что для Украины нужно сделать больше. Например, в прошлом месяце министр обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что ЕС должен использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, а министр иностранных дел Ирландии Хелен Макенти заявила, что вопрос о замороженных российских активах должен "оставаться на повестке дня"

В сентябре Португалия также поддержала использование активов, при этом заявив, что понимает озабоченность Бельгии. А представители Финляндии, Латвии и Литвы еще в декабре 2025 года поддержали призыв использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине.

Что тем временем делает Россия

Следует также добавить, что еще 27 февраля этого года Центральный банк России подал иск против ЕС в Общий суд Европейского Союза в Люксембурге из-за бессрочной заморозки российских активов.

В мае московский суд постановил, что Euroclear должен выплатить компенсацию Центральному банку России в связи с замороженными активами. В июне Euroclear подал собственный иск в Брюсселе В июле московский суд отклонил апелляцию Euroclear, постановив, что брюссельская организация должна выплатить убытки Центральному банку России.

Что будет дальше – непонятно, поскольку российские суды не обладают юрисдикцией для принудительного исполнения своих решений на территории ЕС,

– говорится в материале.

Напомним, что российские счета предлагают "перенести" в специальную структуру, которая будет находиться под полным контролем Евросоюза – вместе с юридическими обязательствами. Так Бельгия и, в частности, Euroclear получат гарантии или компенсации, к которым они стремятся. Но конкретного решения пока достичь не удалось.