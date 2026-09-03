Сокращение пенсий в целях экономии бюджетных средств: что ждет пожилых украинцев

Государственный бюджет претерпевает кардинальные изменения, поскольку все свободные ресурсы срочно перенаправляются на нужды фронта. Такой шаг заставляет многих украинцев беспокоиться о своих кошельках и стабильности ежемесячных выплат.

Что будет с пенсиями при новом режиме экономии?

Несмотря на масштабное сокращение расходов, пенсионеры и работники бюджетной сферы могут не беспокоиться о своих доходах. Введение жесткого режима экономии касается исключительно непервоочередных проектов и не затронет защищенные статьи бюджета, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

В правительстве также подчеркивают, что введение режима экономии не предусматривает пересмотра уже назначенных пенсий, социальных пособий или других гарантированных законом выплат. Сокращения касаются прежде всего административных расходов и проектов, которые не относятся к приоритетным в условиях военного положения.

Напомним! Главной целью пересмотра смет является максимальная поддержка Вооруженных сил Украины. Благодаря оптимизации правительству уже удалось высвободить 70 миллиардов гривен, которые будут полностью перенаправлены на финансирование армии

Каков дефицит бюджета Украины?

В настоящее время дефицит бюджета Минобороны составляет около 27 миллиардов долларов, поэтому Украина критически зависит от макрофинансовой помощи европейских партнеров для покрытия гражданских расходов. Чтобы получить дополнительные транши, правительство активизировало выполнение международных обязательств.

В частности, в августе удалось назначить судей Высшего антикоррупционного суда, а на днях Кабмин подал в Раду четыре реформаторских законопроекта. Они предусматривают упрощение администрирования НДС для ФЛП, реформу рынков капитала и оптимизацию работы ВАКС, что открывает путь к получению миллиардов евро от ЕС.

Также мы ранее писали о том, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные надбавки осенью 2026 года и при каких условиях их назначают.