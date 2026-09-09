Санкції проти Абрамовича: стало відоме рішення суду ЄС

Російський бізнесмен Роман Абрамович подав позови до Суду Європейського Союзу. Він намагався оскаржити включення свого імені до санкційних списків.

Що відомо про ситуацію щодо Абрамовича

Але Абрамовичу вкотре відмовили, про що пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Суду.

Санкції проти мільярдера запровадили після початку повномасштабного вторгнення. Річ у тім, що Роман Абрамович є впливовою людиною, яка, пов'язана з російською економікою.

Бізнесмен вже подавав позови до Суду Європейського Союзу. Але у грудні 2023 та у вересні 2025 суд відхилив ці позови.

А саме у середу, 9 вересня, Суд Європейського Союзу втретє відхилив позови Абрамовича.

Ситуацію прокоментував і кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович знову програв у суді ЄС (хет-трик!) у спробі домогтися виключення зі списку санкцій ЄС проти Росії,

– написав Йозвяк.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пропонував спрямувати кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" на протиракетні системи для України. Йдеться про 2,4 мільярда фунтів.