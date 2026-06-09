Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian.

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Що сказав Зеленський про використання заморожених коштів від продажу "Челсі"?

За словами президента, кошти могли б бути використані для придбання антибалістичних ракет через програму PURL, оскільки такі системи є вкрай дорогими, але життєво необхідними для України.

Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Росія почала цю війну – чому б не використати російські гроші?

– наголосив Зеленський.

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Президент також згадав про свою зустріч із колишнім власником "Челсі" Романом Абрамовичем, яка відбулася в Києві минулого місяця. За словами Зеленського, він жартома нагадав бізнесмену про необхідність передати ці кошти Україні.

Наразі британський уряд зарезервував 2,4 мільярда фунтів, отриманих від продажу "Челсі", для гуманітарної допомоги Україні. Однак ці кошти досі не були передані через розбіжності щодо умов їх використання. Як зазначається, Роман Абрамович не виконав зобов'язання у встановлені терміни, а британська влада після тривалих безрезультатних переговорів почала готуватися до можливого судового позову.

Водночас Кір Стармер запевнив Володимира Зеленського, що уряд Великої Британії продовжує працювати над вирішенням цього питання.

Я знаю, що наші дипломатичні команди говорять про це. Це складний момент,

– передав слова британського прем'єра президент України.

Зазначимо, що за даними британських ЗМІ, постраждалі від війни українці можуть отримати менш ніж половину від 3,09 мільярда доларів, які вдалося отримати від продажу клубу. Раніше британський уряд уже попереджав Абрамовича про можливість судового розгляду, якщо кошти не будуть добровільно передані на підтримку України.

Візит Зеленського до Великої Британії

Нагадаємо, 7 червня Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де провів переговори з прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Під час зустрічей сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, втрати російської армії, а також перспективи посилення дипломатичних зусиль і роль європейських партнерів у цьому процесі.

Лідери Великої Британії, Німеччини, Франції та України за підсумками зустрічі в Лондоні підтвердили непохитну підтримку Києва та закликали Росію негайно погодитися на повне припинення вогню. Сторони наголосили, що справедливий мир має досягатися за участі України, Європи та США, а також передбачати надійні гарантії безпеки для Києва.

Крім того, учасники переговорів домовилися посилити військову допомогу Україні, збільшити виробництво ракет-перехоплювачів і зберігати заморожені російські активи недоступними до завершення війни та відшкодування завданих збитків.