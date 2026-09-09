Що відомо про ситуацію щодо Абрамовича

Але Абрамовичу вкотре відмовили, про що пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Суду.

Санкції проти мільярдера запровадили після початку повномасштабного вторгнення. Річ у тім, що Роман Абрамович є впливовою людиною, яка, пов'язана з російською економікою.

Бізнесмен вже подавав позови до Суду Європейського Союзу. Але у грудні 2023 та у вересні 2025 суд відхилив ці позови.

А саме у середу, 9 вересня, Суд Європейського Союзу втретє відхилив позови Абрамовича.

Ситуацію прокоментував і кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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Колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович знову програв у суді ЄС (хет-трик!) у спробі домогтися виключення зі списку санкцій ЄС проти Росії,

– написав Йозвяк.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пропонував спрямувати кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" на протиракетні системи для України. Йдеться про 2,4 мільярда фунтів.