Що відомо про ситуацію щодо Абрамовича
Але Абрамовичу вкотре відмовили, про що пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Суду.
Санкції проти мільярдера запровадили після початку повномасштабного вторгнення. Річ у тім, що Роман Абрамович є впливовою людиною, яка, пов'язана з російською економікою.
Бізнесмен вже подавав позови до Суду Європейського Союзу. Але у грудні 2023 та у вересні 2025 суд відхилив ці позови.
А саме у середу, 9 вересня, Суд Європейського Союзу втретє відхилив позови Абрамовича.
Ситуацію прокоментував і кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович знову програв у суді ЄС (хет-трик!) у спробі домогтися виключення зі списку санкцій ЄС проти Росії,
– написав Йозвяк.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський пропонував спрямувати кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" на протиракетні системи для України. Йдеться про 2,4 мільярда фунтів.