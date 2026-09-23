Росія намагається розколоти єдність ЄС, – у Зеленського прокоментували рішення щодо санкцій

В Україні вважають дуже дивним рішення ЄС не продовжувати санкції проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Зокрема, у Києві не бачать змін обставин, які могли б це виправдати.

Що відомо про скасування санкцій ЄС проти Усманова та Фрідмана

Так Росія продовжує війну проти України, а зв’язки даних осіб з Кремлем, які були серед підстав для санкцій, нікуди не зникли, про що заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він наголосив, що це має особливо дивний вигляд на тлі посилення санкційного тиску з боку США та ухвалення "пекельних санкцій".

Владислав Власюк Уповноважений президента з питань санкційної політики Росія намагається розколоти єдність ЄС, і важливо не дати цій тріщині розійтися та перетворитися на послаблення спільної санкційної політики. Скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів не повинно стати новою практикою.

Україна планує пропонувати нові санкційні рішення, зокрема щодо російських олігархів, пов’язаних із російським ВПК, які досі не перебувають під санкціями.

Зараз важливо зосередитися на посиленні санкційного тиску на Росію. Водночас ми цінуємо рішення ЄС продовжити ще на 36 місяців санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України,

– зазначив Власюк.

Нагадаємо, що ЄС не продовжив санкції проти Усманова та Фрідмана. Зокрема, Латвія до останнього блокувала це рішення, але була змушена відкликати своє вето.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення щодо виключення двох осіб з санкційного списку. Він назвав його "ганебним і невиправданним".