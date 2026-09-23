Чому європейські політики заговорили про втому

Після майже п'яти років війни у Європейському Союзі відчувається певне виснаження від постійного посилення антиросійських обмежень. Проте цей небезпечний тренд необхідно терміново подолати, щоб не дати Кремлю шансу на перемогу, про що пише Euractiv.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголошує, що для всіх 27 держав-членів критично важливо зберігати єдність. "Зрозуміло, що після майже п'яти років війни відчувається певна втома. Однак ми з самого початку зобов'язалися підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив посадовець, додавши, що саме розколу Європи зараз чекає Москва.

Як російські олігархи вислизають з-під удару?

Тривожний сигнал пролунав після того, як Франція домоглася виключення російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків ЄС. Латвія до останнього блокувала це рішення, намагаючись зберегти економічний тиск на гаманці Путіна, однак під жорстким тиском Парижа була змушена відкликати своє вето.

Зверніть увагу! Оскільки для ухвалення санкцій потрібна одностайність усіх членів ЄС, один голос може зруйнувати місяці роботи. На запитання журналістів щодо скасування правила вето, Домбровскіс відповів, що швидко змінити механізм не вийде, адже це потребує переписування базових договорів Євросоюзу. Натомість єдиним виходом залишається політична воля: "Путін і Росія не зупиняться самі. Їх потрібно зупинити", – підсумував єврокомісар.

Дискусії щодо послаблення тиску на російську економіку тривають не перший тиждень. Як вже повідомлялося, нещодавно Євросоюз не зумів вчасно дійти згоди щодо продовження санкційного режиму через ультиматум Словаччини, яка також вимагала викреслити Усманова та Фрідмана з "чорних списків".

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На цю небезпечну тенденцію жорстко відреагував Президент України. Володимир Зеленський закликав ЄС не знімати обмеження, наголосивши, що особи, які фінансують атаки на мирні міста, повинні залишатися під санкціями до завершення війни. Своєю чергою, очільник ГУР Кирило Буданов застеріг, що наближені до Кремля бізнесмени вже відкрито чекають на зняття санкцій, аби знову вільно фінансувати російську воєнну машину.