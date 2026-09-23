Почему европейские политики заговорили об усталости

После почти пяти лет войны в Европейском Союзе ощущается некоторое изнеможение от постоянного ужесточения антироссийских ограничений. Однако эту опасную тенденцию необходимо срочно преодолеть, чтобы не дать Кремлю шанса на победу, что пишет Euractiv.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркивает, что для всех 27 государств-членов критически важно сохранять единство. "Понятно, что после почти пяти лет войны ощущается некоторая усталость. Однако мы с самого начала обязались поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметил чиновник, добавив, что именно раскола Европы сейчас ждет Москва.

Как российские олигархи ускользают от удара?

Тревожный сигнал прозвучал после того, как Франция добилась исключения российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС. Латвия до последнего блокировала это решение, пытаясь сохранить экономическое давление на кошельки Путина, однако под жестким давлением Парижа была вынуждена отозвать свое вето.

Обратите внимание! Поскольку для принятия санкций требуется единодушие всех членов ЕС, один голос может свести на нет месяцы работы. На вопрос журналистов об отмене правила вето Домбровскис ответил, что быстро изменить механизм не получится, ведь это требует пересмотра базовых договоров Евросоюза. Вместо этого единственным выходом остается политическая воля: "Путин и Россия не остановятся сами. Их нужно остановить", – подытожил еврокомиссар.

Дискуссии о ослаблении давления на российскую экономику продолжаются уже не первую неделю. Как уже сообщалось, недавно Евросоюз не сумел вовремя прийти к соглашению о продлении санкционного режима из-за ультиматума Словакии, которая также требовала исключить Усманова и Фридмана из "черных списков".

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На эту опасную тенденцию жестко отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский призвал ЕС не снимать ограничения, подчеркнув, что лица, финансирующие атаки на мирные города, должны оставаться под санкциями до окончания войны. В свою очередь, глава ГУР Кирилл Буданов предупредил, что приближенные к Кремлю бизнесмены уже открыто ждут снятия санкций, чтобы вновь свободно финансировать российскую военную машину.