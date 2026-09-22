Глава государства поблагодарил руководство Латвии и всех партнеров в Евросоюзе за то, что они удерживают юридический фронт противодействия российской агрессии.

Что говорит Зеленский о санкционном давлении на Россию?

Президент подчеркнул, что Россия продолжает увеличивать количество атак с использованием дронов и баллистических ракет по гражданским объектам, поэтому давление на Москву должно только усиливаться.

В частности, это касается тех лиц, которые содействуют агрессии или извлекают из нее выгоду.

Каждое преступление против мирных украинцев имеет имя. И пока эта война продолжается, эти имена должны оставаться в санкционных списках,

– подчеркнул глава государства.

Он отметил, что миру нужно не политическое исключение лиц из санкционных списков, а своевременное и безусловное продление персональных ограничений.

Это должно продолжаться до тех пор, пока Москва не предпримет конкретные шаги для прекращения войны и не присоединится к серьезным мирным переговорам.

По мнению Зеленского, сохранение принципиальной позиции ЕС – это кратчайший путь к миру, на который рассчитывает каждая украинская семья.

Напомним, в Евросоюзе актуализировалась дискуссия о продлении санкций против России. Латвия не поддержала компромисс ЕС о продлении санкций на 36 месяцев, поскольку он предусматривал исключение из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что из-за этого под угрозой оказалось продление всего санкционного пакета. Для его принятия необходимо единодушное согласие всех 27 стран ЕС.