Почему Латвия выступила против

Позицию Латвии озвучил премьер-министр страны Андрис Кулбергс в социальной сети X.

По его словам, Латвия не поддержала подготовленный под председательством Ирландии проект решения именно из-за предложения исключить двух российских олигархов.

Кулбергс добавил, что в настоящее время ситуация напряженная, потому что санкции оказались под угрозой.

Продление действия санкций требует согласия всех 27 государств-членов ЕС. Если до истечения установленного срока согласие не будет достигнуто, под угрозой окажется продление санкций в отношении всего списка, а не только в отношении Алишера Усманова и Михаила Фридмана,

– пояснил латвийский премьер.

Что предлагает Латвия

Дипломаты стран ЕС рассматривали вариант, при котором санкции против России продлили бы сразу на три года, однако из списка исключили бы Усманова и Фридмана.

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По словам Кулбергса, продление санкций на 36 месяцев само по себе было бы правильным шагом. Однако он подчеркнул, что ценой этого не может быть автоматическое исключение двух российских бизнесменов из списка.

Латвия не может согласиться на такое предложение,

– подчеркнул политик.

Кулбергс сообщил, что 22 сентября латвийская делегация вместе с министром иностранных дел Байбой Браже начнет переговоры с Брюсселем и Парижем. Будут пытаться найти решение, как продлить санкции, учитывая позицию Риги.

Пока Россия продолжает войну, европейское давление должно усиливаться, а не становиться более удобным для Кремля,

– подчеркнул премьер Латвии.

Обратите внимание! Санкции , о которых идет речь, ЕС начал вводить еще в 2014 году в ответ на оккупацию Крыма и вторжение на Донбасс. Они охватывают лиц и компании, угрожающие суверенитету Украины. С 2022 года в этот список были добавлены Владимир Путин, российская властная верхушка, российские олигархи и даже бывший президент-беглец Виктор Янукович.

Напомним, в ЕС не могут продлить санкции против России, поскольку Словакия настаивает на исключении из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. К позиции Братиславы присоединилась Франция, которая выступает за исключение из списка как минимум Усманова.