Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники.

Почему не удалось продлить санкции ЕС против России?

По информации журналиста, представители стран ЕС вернутся к этому вопросу в понедельник, 14 сентября.

Это будет последняя встреча перед истечением срока действия санкций 15 сентября.

Джозвяк отметил, что Словакия продолжает требовать исключить из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. В то же время к этому требованию присоединилась Франция, которая также настаивает на исключении Усманова.

В прошлый раз персональные санкции против россиян ЕС продлил 14 марта. Тогда Словакия также до последнего настаивала на исключении Усманова и Фридмана из санкционного списка.

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Ранее сообщалось, что Брюссель предложил продлевать санкции сразу на год, чтобы не проводить их пересмотр каждые шесть месяцев. Однако Словакия выступила против.

Отметим, что на следующей неделе также состоится рассмотрение масштабного законопроекта о санкциях против России в Палате представителей. Ранее за документ уже проголосовали в Сенате.

Законопроект предусматривает возможность введения 100-процентных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей, в частности Китая, Индии и Турции.