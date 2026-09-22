Чому Латвія виступила проти

Позицію Латвії озвучив прем’єр-міністр країни Андріс Кулбергс у соцмережі X.

За його словами, Латвія не підтримала підготовлений під головуванням Ірландії проєкт рішення саме через пропозицію виключити двох російських олігархів.

Кулбергс додав, що наразі ситуація напружена, адже санкції опинилися під загрозою.

Продовження дії санкцій вимагає згоди всіх 27 держав-членів ЄС. Якщо до закінчення встановленого терміну не буде досягнуто згоди, під загрозою опиниться продовження санкцій щодо всього списку, а не лише щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана,

– пояснив латвійський прем’єр.

Що пропонує Латвія

Дипломати країн ЄС розглядали варіант, за якого санкції проти Росії продовжили б одразу на три роки, однак зі списку виключили б Усманова та Фрідмана.

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За словами Кулбергса, продовження санкцій на 36 місяців саме по собі було б правильним кроком. Однак він підкреслив, що ціною цього не може бути автоматичне виключення двох російських бізнесменів зі списку.

Латвія не може погодитися на таку пропозицію,

– підкреслив політик.

Кулбергс повідомив, що 22 вересня латвійська делегація разом із міністеркою закордонних справ Байбою Браже розпочне переговори з Брюсселем та Парижем. Намагатимуться знайти рішення, як продовжити санкції, враховуючи позицію Риги.

Поки Росія продовжує війну, європейський тиск має посилюватися, а не ставати зручнішим для Кремля,

– наголосив прем'єр Латвії.

Зауважте! Санкції, про які йде мова, Євросоюз почав формуватися ще у 2014 році у відповідь на окупацію Криму та вторгнення на Донбас. Він охоплює осіб та компанії, які загрожують суверенітету України. З 2022 року до цього переліку додали Володимира Путіна, російську владну верхівку, російських олігархів та навіть колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Нагадаємо, У ЄС не можуть продовжити санкції проти Росії, оскільки Словаччина наполягає на виключенні зі санкційного списку російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. До позиції Братислави приєдналася Франція, яка виступає за вилучення зі списку щонайменше Усманова.