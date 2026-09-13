Об этом рассказал глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов на ежегодной конференции YES, организованной Victor Pinchuk Foundation, сообщает 24 Канал. Он отметил, что санкционное давление должно оставаться непоколебимым. Западным партнерам крайне важно перекрыть все возможные пути обхода ограничений со стороны агрессора.

Буданов о санкциях против России

Буданов подчеркнул, что введение новых ограничений должно быть не просто формальным процессом, а действенным механизмом. Несмотря на принятый 21-й пакет санкций, страна-агрессор постоянно ищет лазейки в законодательстве союзников.

В то же время нельзя забывать и о уже введенных санкциях, и нужно тщательно следить за тем, чтобы попытки россиян выйти из этого санкционного режима не увенчались успехом,

– подчеркнул он.

Буданов высказал предостережение относительно санкций: смотрите видео

Глава ОП обратил внимание на то, что приближенные к Кремлю бизнесмены уже рассчитывают на ослабление давления. Это может дать им возможность вновь направлять ресурсы на поддержку агрессии против Украины.

Сейчас два уважаемых, как говорится в России, господина, это Усманов и Фридман, они верят, что сейчас, через несколько дней, с них снимут санкции. Я призываю всех не ослаблять санкционный режим, чтобы эти люди не могли дальше финансировать российскую военную машину,

– предупредил Буданов.

Он также отметил необходимость сохранять единство и веру в совместную работу Украины, США и Европы. Только скоординированные действия помешают врагу реализовать свои планы.

"Поэтому давайте, еще раз говорю, верить в Америку, верить в Европу и верить, главное, в Украину. Вместе мы – сила. Если мы едины, никто ничего не сможет сделать",

– подытожил Буданов.