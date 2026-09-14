Основною перепоною для домовленостей стала Словаччина. Про це сказав речник ірландського головування у Раді ЄС, повідомило "Радіо Свобода".

Що відомо про санкції?

Комітет постійних представників ухвалив рішення продовжити дію санкційного режиму на тиждень – до опівночі вівторка, 22 вересня, щоб держави-члени Європейського Союзу мали додатковий час для розгляду пропозицій щодо продовження санкцій проти Росії.

Продовження дії санкційних списків є вкрай важливим, щоб і надалі підривати спроможності російської воєнної машини та зберігати тиск на фізичних і юридичних осіб, які підтримують цю війну, сприяють їй та отримують від неї вигоду,

– заявили у пресслужбі головування.

Головною причиною відсутності консенсусу, який має зберегти санкції проти країни-агресорки ще на 6 місяців є вимога Словаччини. Братислава хотіла б викреслити з чорних списків двох російських олігархів: Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Окрім того, днями Франція підтримала ультиматум Словаччини щодо Усманова.

Зверніть увагу! Усманов намагався через суд домогтися скасування санкцій, проте в нього не вийшло. Фрідман, навпаки, домігся скасування попередніх санкційних актів за 2022–23 роки, проте це не припинило його подальшого перебування під санкціями.

Зазначимо, що голова Офісу Президента України Кирило Буданов на щорічній конференції YES розповів, що санкції цивілізованого світу впливають на економіку Росії, однак у Кремлі розраховують на їхнє швидке послаблення. За словами посадовця, деякі російські олігархи сподіваються знову вільно фінансувати воєнну машину, якщо європейці припустяться помилки.

Він зазначив, що санкційний тиск повинен залишатися непохитним. Буданов наголосив, що західним партнерам критично важливо перекрити всі можливі шляхи для обходу обмежень агресором.