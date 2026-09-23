Что известно о отмене санкций ЕС в отношении Усманова и Фридмана

Так Россия продолжает войну против Украины, а связи этих лиц с Кремлем, которые были одними из оснований для введения санкций, никуда не исчезли, что заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он подчеркнул, что это выглядит особенно странно на фоне усиления санкционного давления со стороны США и введения "адских санкций".

Владислав Власюк Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Россия пытается расколоть единство ЕС, и важно не дать этой трещине расшириться и привести к ослаблению общей санкционной политики. Отмена ограничений в отношении отдельных российских бизнесменов не должна стать новой практикой.

Украина планирует предлагать новые санкционные решения, в частности в отношении российских олигархов, связанных с российским ВПК, которые до сих пор не находятся под санкциями.

Сейчас важно сосредоточиться на усилении санкционного давления на Россию. В то же время мы ценим решение ЕС продлить еще на 36 месяцев санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины,

– отметил Власюк.

Напомним, что ЕС не продлил санкции против Усманова и Фридмана. В частности, Латвия до последнего блокировала это решение, но была вынуждена отозвать свое вето.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение об исключении двух лиц из санкционного списка. Он назвал его "позорным и неоправданным".