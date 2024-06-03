G7 спільно з ЄС посилить санкції проти банків, які допомагають Росії обходити санкції

G7 та ЄС нині шукають способи посилення тиску на банки, які допомагають Росії обходити санкції Заходу. Вже незабаром варто чекати нових обмежень.

Санкції проти банків, які допомагають Росії

Нині активно обговорюються санкції проти кредиторів з третіх країн, які використовують систему фінансових повідомлень Банку Росії, схожу на SWIFT, для обходу торговельних обмежень.

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Це обговорення відбувається напередодні саміту G7 в Італії, де лідери країн-учасниць мають прийняти нові заходи щодо дотримання санкцій, накладених на Росію.

Країни альянсу вже давно мають на меті не допустити, аби Росія отримала доступ до ключових технологій, які використовуються для виробництва або використання зброї.

Проте Росія змогла обійти частину санкцій, імпортуючи потрібні товари через:

Китай;

Туреччину;

Об'єднані Арабські Емірати;

країни Центральної Азії.

На кому зосереджені санкції

В першу чергу Захід попередив ті банки, які уже встигли допомогти Росії. Через це деякі кредитори посилили обмеження, що призвело до падіння російського імпорту.

Нещодавно Єврокомісія оголосила про новий пакет санкцій, який включає обмеження для кредиторів, які використовують систему фінансових повідомлень російського центрального банку SPFS для уникнення санкцій. Подібно до SWIFT, SPFS функціонує як захищена мережа обміну повідомленнями для оптимізації міжбанківських платежів.

У 2023 році використання цієї системи майже потроїлося. Нині вона використовується у понад 150 іноземних банків у близько 20 країнах, зокрема Китаї, Білорусі, Вірменії, Таджикистані і Казахстані.

Проте поки що нові заходи проти таких банків перебувають на стадії розробки.