"Тіньовий флот" під прицілом: як Франція та Німеччина готують новий економічний удар по Росії

Зухвалі спроби країни-агресорки дестабілізувати Європу обертаються для неї новими фінансовими втратами. Європейські лідери вже готують спільну відповідь, яка суттєво вдарить по ключових доходах ворога.

Який новий удар готують європейці

Зухвалі спроби країни-агресорки дестабілізувати Європу обертаються для неї новими фінансовими втратами, передає Укрінформ. Європейські лідери вже готують спільну відповідь, яка суттєво вдарить по ключових доходах ворога.

Франція повністю підтримає санкційні ініціативи Німеччини, які стануть прямою відповіддю на російську гібридну атаку в Лейпцигу. Окрім цього, Париж самостійно ініціює жорсткі обмеження проти російського "тіньового флоту", про що заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед зустріччю глав МЗС ЄС в Ірландії.

Удар по "тіньовому флоту" – це пряме перекриття кисню для російського бюджету, адже саме через ці нелегальні танкери Кремль намагається обходити нафтове ембарго та фінансувати війну. Барро наголосив, що Європа не відвертатиме погляду від колоніальної агресії Москви. "Ми висловимо своє неприйняття та засудження, вживши відповідних заходів у відповідь на такі дії", – зазначив французький міністр.

Щоб висловити рішучий протест, у Парижі вже викликали російського тимчасового повіреного. Німецька сторона надала беззаперечні докази того, що Росія планувала масштабну диверсію проти літака та логістичного об'єкта, через який Європа постачає допомогу Україні.

Що відомо про передісторію подій та захист українського неба

Спроби Кремля посіяти хаос у демократичних процесах ЄС зазнають краху, а підтримка Києва лише зростає. Нагадаємо, що ще 13 липня у Парижі була створена Антибалістична коаліція, яка стала відповіддю на посилення російського ракетного терору.

Головна мета цієї ініціативи – об'єднати уряди та промисловість для максимально швидкої розробки та виробництва ракет-перехоплювачів, зокрема безпосередньо в Україні. За словами Барро, Франція вже відреагувала на термінові запити Києва і найближчим часом передасть додаткову партію ракет для захисту українських міст та критичної інфраструктури.

До речі, європейські партнери готують черговий пакет болючих обмежень для країни-агресорки. Цього разу під приціл потрапили ті, хто безпосередньо займається депортацією українських дітей.