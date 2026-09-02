Кого саме покарають європейські партнери

Європейські партнери готують черговий пакет болючих обмежень для країни-агресорки, повідомляє "Суспільне". Цього разу під приціл потрапили ті, хто безпосередньо руйнує майбутнє нашої держави.

У середу, 2 вересня, посли Європейського Союзу розглядають запровадження жорстких санкцій проти 27 осіб та організацій, які причетні до примусової депортації та ідеологічної обробки українських дітей у Росії. Окрім цього, європейські дипломати планують продовжити ще на рік дію економічних обмежень проти Росії, запроваджених через порушення територіальної цілісності України, про що пише Суспільне.

Для російської економіки та конкретних посадовців це означає замороження активів, заборону на в'їзд та повну ізоляцію від цивілізованого фінансового світу.

Чому нові обмеження запроваджують саме у вересні

Синхронізація санкційного тиску не є випадковою. Цей дипломатичний та економічний удар готують напередодні великої міжнародної конференції коаліції за повернення українських дітей. Масштабний захід відбудеться вже цього місяця у канадському Торонто, де світові лідери шукатимуть нові механізми тиску на агресора.

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Російська машина терору роками вибудовувала систему викрадення неповнолітніх українців. Як раніше повідомляла уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук, станом на кінець березня 2023 року українській владі було достеменно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, яких примусово вивезли з тимчасово окупованих територій до Росії. Проте реальна цифра може бути значно вищою, адже точний підрахунок ускладнюється жорсткими умовами окупації та приховуванням інформації ворогом.

До слова, нещодавно російські окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль з родиною у селищі Золочів. Внаслідок ворожого удару семирічна дівчинка та трирічний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.