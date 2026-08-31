Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Які подробиці інциденту?

Родина вчасно помітила загрозу і встигла залишити транспортний засіб безпосередньо перед влучанням. Завдяки швидкій реакції дорослих усім пасажирам вдалося уникнути важких травм.

Батьки неповнолітніх унаслідок ворожої атаки не постраждали. Медичний персонал, який прибув на місце події, негайно оглянув двох дітей та надав їм необхідну психологічну й медичну допомогу.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Якими були наслідки попередніх обстрілів Харківщини?

Нагадаємо, що 29 серпня в Наталиному Берестинського району Харківської області відбувся щорічний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Під час проведення заходу, близько 09:30, російські війська завдали ракетного удару по території, де перебували учасники забігу.

За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М". Російська атака забрала життя 3 людей. Серед загиблих був працівник поліції – офіцер громади Олексій Загваздін.

Також російські війська атакували Лозову. Увечері 26 серпня окупанти вдарили безпілотниками по бізнес-центру, розташованому серед щільної житлової забудови. Внаслідок атаки у будівлі спалахнула пожежа, а вибухова хвиля та уламки пошкодили розташовані поруч багатоповерхові житлові будинки.