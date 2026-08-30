Прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про службову недбалість, що спричинила загибель людей.

Що відомо про трагедію у селі Наталине?

29 серпня у селі Наталине Берестинського району проходив щорічний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України", організований Наталинською сільською військовою адміністрацією.

Близько 09:30 росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по території, де проходив захід.

Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, серед них – поліцейський. У сільраді зазначили, що під час ракетного обстрілу загинув офіцер громади Олексій Загваздін.

У прокуратурі повідомили, що слідство перевірить, чи належно посадовці військової адміністрації подбали про безпеку учасників заходу. Зокрема, з'ясують, чи врахували вони ситуацію з безпекою та чи вжили всіх необхідних заходів, щоб не допустити загрози життю і здоров'ю людей.

Нагадаємо, що 24 липня Росія завдала балістичного удару по приватному комплексу в Бучанському районі, де проходив захід Defense Demo Day & Defense Expo за участю представників української оборонної індустрії. Тоді загинули 12 людей, десятки були поранені.

Після атаки правоохоронці почали перевіряти, чи були належно забезпечені заходи безпеки. Організатора заходу затримали. Прокуратура відкрила кримінальні провадження, зокрема щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації заходу.