Внаслідок російського обстрілу будівля бізнес-центру загорілася, пошкодження отримали сусідні багатоповерхівки. Про це розповів міський голова Сергій Зеленський.

Які наслідки удару по бізнес-центру у Лозовій?

За словами чиновника, окупанти двічі атакували бізнес-центр. Витримавши паузу, ворог вдарив повторною

Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади,

– заявив мер.

Він повідомив, що внаслідок атаки є 10 поранених. Серед них є ті, що перебувають у тяжкому стані. Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації.

У мережі тим часом поширили моторошні кадри, на яких видно охоплений вогнем бізнес-центр, з вікон якого намагаються врятуватися люди.

Люди стрибають з вікон палаючого бізнес-центру у Лозовій: дивіться відео, 18+

Нагадаємо, розвідка раніше попередила про плани Росії посилити удари по великих торговельних центрах у прифронтових містах.

Радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив, що Росія буде бити балістикою і реактивними дронами. Тому люди, які перебувають у ТЦ, одразу після оголошення тривоги мають піти в укриття.