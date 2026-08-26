Варто, не зволікаючи, швидко пройти в укриття. Адже від сигналу тривоги до можливого прильоту може бути лише кілька хвилин. Про це сказав радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі NV.

Чому українці мають негайно залишати ТЦ після оголошення тривоги?

"Флеш" пояснив, що характер ракетних і дронових атак змінився. Якщо раніше після оголошення тривоги люди могли мати більше часу, щоб зорієнтуватися та залишити небезпечне місце, то зараз такий запас часу не завжди є.

Особливо швидко може розвиватися ситуація у разі застосування балістичного озброєння або реактивних безпілотників.

Окремо Бескрестнов звернув увагу на великі торговельні мережі. На його думку, саме такі об'єкти можуть становити підвищений ризик через великі площі та значні складські приміщення.

Водночас "Флеш" зауважив, що невеликі магазини на кшталт АТБ чи "Фори" він вважає менш імовірними цілями для масштабних ударів. Натомість великі торговельні комплекси, де одночасно може перебувати багато людей, потребують особливої обережності.

За його словами, людям варто змінити звичний підхід до повітряних тривог. Не можна розраховувати на те, що після сигналу обов'язково буде 10 хвилин або більше до можливого удару. У випадку балістичної загрози часу може бути близько хвилини, а швидкий реактивний "Шахед" також здатен дістатися цілі за хвилину – дві.

Ви почули сигнали повітряної тривоги, і десь буквально п'ять – сім – десять хвилин — і "Шахед" уже може атакувати торговельний центр,

– пояснив "Флеш".

Нагадаємо, раніше розвідка попередила, що Росія буде бити по великих ТЦ у прифронтових регіонах. Це повідомлення з'явилося після того, як окупанти завдали подвійного удару реактивним "Шахедом" по ТЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Ворожа атака сталася просто серед білого дня і забрала життя 16 людей. Ще 136 отримали поранення, серед них – 26 дітей.