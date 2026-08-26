Следует без промедления быстро укрыться. Ведь от сигнала тревоги до возможного прилета может пройти всего несколько минут. Об этом заявил советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов в комментарии NV.

Почему украинцы должны немедленно покидать ТЦ после объявления тревоги?

"Флэш" пояснил, что характер ракетных и дронных атак изменился. Если раньше после объявления тревоги у людей могло быть больше времени, чтобы сориентироваться и покинуть опасное место, то сейчас такого запаса времени не всегда хватает.

Особенно быстро может развиваться ситуация в случае применения баллистического вооружения или реактивных беспилотников.

Отдельно Бескрестнов обратил внимание на большие торговые сети. По его мнению, именно такие объекты могут представлять повышенный риск из-за больших площадей и значительных складских помещений.

В то же время "Флэш" отметил, что небольшие магазины типа АТБ или "Форы" он считает менее вероятными целями для масштабных ударов. Зато большие торговые комплексы, где одновременно может находиться много людей, требуют особой осторожности.

По его словам, людям стоит изменить привычный подход к воздушным тревогам. Нельзя рассчитывать на то, что после сигнала обязательно будет 10 минут или больше до возможного удара. В случае баллистической угрозы времени может быть около минуты, а быстрый реактивный "Шахед" также способен добраться до цели за минуту – две.

Вы услышали сигналы воздушной тревоги, и где-то буквально пять–семь–десять минут – и "Шахед" уже может проводить атаку против торгового центра,

– пояснил "Флэш".

Напомним, ранее разведка предупредила, что Россия будет бить по большим ТЦ в регионах прифронтовых. Это сообщение появилось после того, как оккупанты нанесли двойной удар реактивным "Шахедом" по ТЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге. Вражеская атака произошла прямо среди бела дня и унесла жизни 16 человек. Еще 136 получили ранения, среди них 26 детей.