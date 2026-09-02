Какой новый удар готовят европейцы

Дерзкие попытки страны-агрессора дестабилизировать Европу обернутся для нее новыми финансовыми потерями, передает Укринформ. Европейские лидеры уже готовят совместный ответ, который существенно ударит по ключевым доходам врага.

Франция полностью поддержит санкционные инициативы Германии, которые станут прямым ответом на российскую гибридную атаку в Лейпциге. Кроме того, Париж самостоятельно инициирует жесткие ограничения в отношении российского "теневого флота", что заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед встречей глав МИД ЕС в Ирландии.

Удар по "теневому флоту" – это прямое перекрытие кислорода для российского бюджета, ведь именно через эти нелегальные танкеры Кремль пытается обойти нефтяное эмбарго и финансировать войну. Барро подчеркнул, что Европа не будет отворачиваться от колониальной агрессии Москвы. "Мы выразим свое неприятие и осуждение, приняв соответствующие меры в ответ на такие действия", – отметил французский министр.

Чтобы выразить решительный протест, в Париже уже вызвали российского временного поверенного. Немецкая сторона предоставила неопровержимые доказательства того, что Россия планировала масштабную диверсию против самолета и логистического объекта, через который Европа поставляет помощь Украине.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно о предыстории событий и защите украинского неба

Попытки Кремля посеять хаос в демократических процессах ЕС терпят крах, а поддержка Киева только растет. Напомним, что еще 13 июля в Париже была создана Антибаллистическая коалиция, ставшая ответом на усиление российского ракетного террора.

Главная цель этой инициативы – объединить правительства и промышленность для максимально быстрой разработки и производства ракет-перехватчиков, в частности непосредственно в Украине. По словам Барро, Франция уже отреагировала на срочные запросы Киева и в ближайшее время передаст дополнительную партию ракет для защиты украинских городов и критически важной инфраструктуры.

Кстати, европейские партнеры готовят очередной пакет болезненных ограничений для страны-агрессора. На этот раз под прицел попали те, кто непосредственно занимается депортацией украинских детей.