Обмеження проти Росії: санкційні списки можуть розширити до понад 1 тисячі компаній та осіб

Європейська служба зовнішніх дій готує розширення санкційних списків. Зазначається, що мова йде про 1 600 фізичних осіб та компаній, більшість яких пов’язана з російським ВПК.

Як можуть змінитися санкційні пакети щодо Росії

Пропозиції планують представити послам країн Євросоюзу у Комітеті постійних представників вже на початку вересня, а затвердити – у жовтні, про що пише Радіо Свобода.

Наголошується, що йдеться саме про внесення нових фізичних та юридичних осіб до санкційних списків ЄС.

Ба більше, Європейська служба зовнішніх дій також планує перейти до регулярного оновлення списків. Нові пропозиції щодо персональних санкцій зможуть готувати щомісяця, а затверджувати (за можливості) – за кожного засідання Ради ЄС із закордонних справ.

У вересні очікуються окремі пропозиції щодо осіб та організацій, які причетні до порушень прав людини та гібридних операцій Росії.

Що ще відомо про санкції проти Росії

Крім того, Україна закликала ЄС запровадити санкції проти російської державної атомної корпорації "Росатом". Про це повідомляє POLITICO.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що "Росатом" – це не просто чергова енергетична компанія, а цілий інструмент прагнення Росії забезпечити глобальну монополію в ядерній енергетиці. За його словами, результати розслідування є додатковим доказом того, що "Росатом" не є надійним партнером, і він закликав європейські столиці відновити переговори щодо санкцій ЄС.

Розслідування POLITICO виявило попередження органів влади та внутрішні оцінки "Росатому" щодо будівництва АЕС в Єгипті. Документи, отримані POLITICO, викликають занепокоєння щодо якості бетонних робіт, затримок і проблем з управлінням. Єгипетське відомство також заявило про "навмисну недбалість" і порушення "культури ядерної безпеки". Зокрема, ядерне паливо на об’єкт досі не завозили.

Раніше "Росатом" захищав свою репутацію та наголошував на регулярному контролі за проєктом з боку єгипетських і російських органів, а також представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Нагадаємо, що Петер Мадяр вже критикував Росію за угоду, яка була укладена ще за часів Орбана. Йдеться про АЕС "Пакш II", яка мала запрацювати ще у 2024 році.

А цифра 1 600 щодо санкцій вже звучала раніше. Наголошувалось, що Європейський Союз планує запровадити санкції проти понад 1 600 компаній, які підтримують Росію у веденні війни. Річний оборот компаній перевищує 20 мільярдів доларів, а загальна кількість працівників – понад 265 тисяч осіб.