Що виявили під час будівництва АЕС у Єгипті

За даними документів, які опинилися у розпорядженні POLITICO, єгипетське Управління атомних електростанцій звернулося до представника Росатома з листом від 4 червня. У ньому йдеться про низку проблем під час будівництва атомної електростанції El Dabaa, зокрема про дефекти конструкцій та порушення принципів культури ядерної безпеки.

У документі згадуються проблеми одразу на кількох енергоблоках. Серед них – дефекти фундаментних плит блоків №1, №2 та №3, а також проблеми з бетонними конструкціями четвертого блоку. Окремо єгипетська сторона заявила про порожнини за металевим облицюванням конструкцій.

Також у листі Росатом звинувачують у використанні методів, які нібито створювали враження більшої готовності об'єкта, ніж це було насправді. За оцінкою єгипетської сторони, основні будівлі ядерного острова все ще перебували на етапі підземних робіт.

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Документи також містять твердження про проблеми з організацією роботи на майданчику. Зокрема, згадуються випадки використання підроблених перепусток, несанкціонованого доступу та поширення фотографій і відео з будівництва.

Окремо описується серйозний нещасний випадок із працівником, який отримав важкий відкритий перелом. За версією єгипетської сторони, потерпілого доправили не до обладнаної карети швидкої допомоги, а до приватного автомобіля.

Водночас важливо наголосити: наведені звинувачення є твердженнями з документа, а не встановленим фактом порушення ядерної безпеки. Росатом заперечив претензії та заявив, що El Dabaa будується відповідно до затвердженого проєкту, вимог єгипетського регулятора та міжнародних інженерних стандартів.

Єгипетська сторона при цьому продовжує демонструвати прогрес проєкту. У липні 2026 року на другому енергоблоці El Dabaa встановили корпус реактора – одну з ключових конструкцій реакторної установки. У церемонії взяли участь прем'єр-міністр Єгипту, керівництво Росатома та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Чому проблеми Росатома в Єгипті важливі для Угорщини

Історія з El Dabaa привертає особливу увагу через проєкт Paks II в Угорщині. Там Росатом будує два нові енергоблоки, які також використовуватимуть технологію ВВЕР-1200. Тому можливі проблеми на іншому об'єкті компанії можуть посилити дискусію щодо надійності російського підрядника.

Paks II має стратегічне значення для Угорщини: країна розраховує за допомогою нових блоків оновити свою атомну генерацію та забезпечити стабільне виробництво електроенергії. Водночас проєкт уже тривалий час є предметом політичних суперечок у ЄС через його зв'язок із Росією та Росатомом.

Для Брюсселя питання ядерної безпеки є особливо чутливим. Представник Єврокомісії заявив, що відомство не було поінформоване про конфіденційні документи та наголосив: питання ядерної безпеки належать до відповідальності відповідної держави-члена.

Сам Росатом наголошує, що його технологія ВВЕР-1200 відповідає сучасним вимогам безпеки. Зокрема, проєкт El Dabaa передбачає активні та пасивні системи безпеки, подвійний контайнмент і уловлювач розплаву активної зони.

Водночас документи щодо Єгипту можуть створити додатковий політичний тиск навколо Paks II. Особливо це важливо на тлі перегляду угорською владою окремих рішень попереднього уряду щодо цього проєкту.

Показово, що незалежні аналітичні матеріали також звертають увагу на ризики, пов'язані з міжнародними проєктами Росатома, зокрема питаннями прозорості та культури безпеки.

Тим часом рекордне падіння рівня Дунаю змусило Румунію почати зупинку останнього працюючого реактора Чернаводської АЕС, яка зазвичай забезпечує близько 20% електроенергії країни. Схожа проблема виникла в Угорщині, де влада терміново почала будувати спеціальну конструкцію на дні річки, щоб не допустити зупинки АЕС "Пакш".