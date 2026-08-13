Румунія почала зупинку Чернаводської АЕС

У Румунії 13 серпня почалася процедура відключення від енергосистеми останнього реактора, який працював на Чернаводській атомній електростанції, повідомляє Reuters. Причиною стало рекордне падіння рівня Дунаю, вода якого використовується для охолодження обладнання станції.

Чернаводська АЕС має два реактори потужністю по 706 МВт. Один із них уже довелося зупинити наприкінці липня через обміління річки, а тепер аналогічна ситуація виникла з другим енергоблоком. Разом два реактори зазвичай забезпечують близько 20% виробництва електроенергії Румунії.

Румунська влада оголосила надзвичайний стан в енергетиці на весь серпень. Щоб компенсувати втрату атомної генерації, країна вже запустила вугільну електростанцію потужністю 330 МВт, а також розраховує на вітрову та гідроенергетику. Крім того, Румунія може збільшити імпорт електроенергії: пропускна здатність транскордонних мереж становить близько 4 000 МВт.

Водночас уряд підготував механізм поетапного обмеження електропостачання для промислових споживачів у разі погіршення ситуації. Населення та підприємства також закликали добровільно скоротити споживання електроенергії у вечірні години пікового навантаження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Перед зупинкою реактора румунська влада намагалася буквально "врятувати" станцію за допомогою річки. Зокрема, чиновники організовували підрив кам'яних перешкод, поглиблення русла та використання барж із камінням для перенаправлення води до району АЕС. Проте цих заходів виявилося недостатньо для тривалої роботи реактора.

Угорщина намагається врятувати АЕС "Пакш"

Проблема обміління Дунаю зачепила й Угорщину. Місцева АЕС "Пакш" також залежить від води річки для охолодження реакторів, а тривала спека та посуха призвели до критичного падіння її рівня, пише Telex.

Угорська влада вирішила не чекати повної зупинки станції. Уряд почав реалізацію проєкту зі спорудження спеціального порога на дні Дунаю поблизу АЕС. Його завдання – сповільнити течію та підняти рівень води перед станцією.

На будівництво планують використати близько 145 тисяч кубометрів каміння. Очікується, що конструкція зможе підняти рівень річки поблизу АЕС приблизно на метр. Паралельно влада готує дві 80-метрові баржі, які за необхідності можуть затопити, щоб додатково підняти рівень води біля охолоджувальних насосів ще приблизно на 20 сантиметрів.

Проблема для Угорщини є масштабною, адже "Пакш" має чотири реактори загальною потужністю близько 2 000 МВт і забезпечує приблизно третину електроенергії країни. Через критично низький рівень води станція вже працює лише на трохи більше ніж 10% своєї потужності.

Влада оцінює вартість екстрених робіт приблизно у 6 мільярдів форинтів, тоді як тривала робота АЕС на зниженій потужності може коштувати угорській економіці до 50 мільярдів форинтів на місяць.

Таким чином, ситуація на Дунаї перетворилася не лише на екологічну, а й на серйозну енергетичну проблему для Центральної Європи. Рекордні спека та посуха одночасно б'ють по атомній і гідроенергетиці, змушуючи країни збільшувати імпорт, обмежувати споживання та шукати нетипові способи підтримки критичної генерації.