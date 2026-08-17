Что обнаружили во время строительства АЭС в Египте

Согласно документам, которые оказались в распоряжении POLITICO, египетское Управление атомных электростанций обратилось к представителю "Росатома" с письмом от 4 июня. В нем говорится о ряде проблем при строительстве атомной электростанции El Dabaa, в частности о дефектах конструкций и нарушениях принципов культуры ядерной безопасности.

В документе упоминаются проблемы сразу на нескольких энергоблоках. Среди них – дефекты фундаментных плит блоков № 1, № 2 и № 3, а также проблемы с бетонными конструкциями четвертого блока. Отдельно египетская сторона заявила о наличии пустот за металлической облицовкой конструкций.

Также в письме "Росатом" обвиняют в использовании методов, которые якобы создавали впечатление большей готовности объекта, чем это было на самом деле. По оценке египетской стороны, основные здания ядерного острова все еще находились на этапе подземных работ.

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Документы также содержат утверждения о проблемах с организацией работы на площадке. В частности, упоминаются случаи использования поддельных пропусков, несанкционированного доступа и распространения фотографий и видео с строительства.

Отдельно описывается серьезный несчастный случай с работником, получившим тяжелый открытый перелом. По версии египетской стороны, пострадавшего доставили не в оборудованную машину скорой помощи, а в частный автомобиль.

В то же время важно подчеркнуть: приведенные обвинения являются утверждениями из документа, а не установленным фактом нарушения ядерной безопасности. "Росатом" опроверг претензии и заявил, что АЭС "Эль-Дабаа" строится в соответствии с утвержденным проектом, требованиями египетского регулятора и международными инженерными стандартами.

Египетская сторона при этом продолжает демонстрировать прогресс проекта. В июле 2026 года на втором энергоблоке "Эль-Дабаа" установили корпус реактора – одну из ключевых конструкций реакторной установки. В церемонии приняли участие премьер-министр Египта, руководство "Росатома" и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Почему проблемы "Росатома" в Египте важны для Венгрии

История с Эль-Дабаа привлекает особое внимание из-за проекта Paks II в Венгрии. Там "Росатом" строит два новых энергоблока, в которых также будет использоваться технология ВВЭР-1200. Поэтому возможные проблемы на другом объекте компании могут усилить дискуссию о надежности российского подрядчика.

Paks II имеет стратегическое значение для Венгрии: страна рассчитывает с помощью новых блоков обновить свою атомную генерацию и обеспечить стабильное производство электроэнергии. В то же время проект уже давно является предметом политических споров в ЕС из-за его связи с Россией и "Росатомом".

Для Брюсселя вопрос ядерной безопасности является особенно чувствительным. Представитель Еврокомиссии заявил, что ведомство не было проинформировано о конфиденциальных документах, и подчеркнул: вопросы ядерной безопасности относятся к сфере ответственности соответствующего государства-члена.

Сам "Росатом" подчеркивает, что его технология ВВЭР-1200 соответствует современным требованиям безопасности. В частности, проект El Dabaa предусматривает активные и пассивные системы безопасности, двойной контейнмент и улавливатель расплава активной зоны.

В то же время документы, касающиеся Египта, могут создать дополнительное политическое давление вокруг проекта "Paks II". Особенно это важно на фоне пересмотра венгерскими властями отдельных решений предыдущего правительства по данному проекту.

Показательно, что независимые аналитические материалы также обращают внимание на риски, связанные с международными проектами "Росатома", в частности на вопросы прозрачности и культуры безопасности.

Между тем рекордное падение уровня Дуная вынудило Румынию приступить к остановке последнего работающего реактора Чернаводской АЭС, которая обычно обеспечивает около 20% электроэнергии страны. Аналогичная проблема возникла в Венгрии, где власти в срочном порядке приступили к возведению специальной конструкции на дне реки, чтобы не допустить остановки АЭС "Пакш".