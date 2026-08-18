Как могут измениться санкционные пакеты в отношении России

Предложения планируется представить послам стран Евросоюза в Комитете постоянных представителей уже в начале сентября, а утвердить – в октябре, что пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что речь идет именно о включении новых физических и юридических лиц в санкционные списки ЕС.

Более того, Европейская служба внешних действий также планирует перейти к регулярному обновлению списков. Новые предложения по персональным санкциям смогут готовиться ежемесячно, а утверждаться (по возможности) – на каждом заседании Рады ЕС по иностранным делам.

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В сентябре ожидаются отдельные предложения в отношении лиц и организаций, причастных к нарушениям прав человека и гибридным операциям России.

Что еще известно о санкциях против России

Кроме того, Украина призвала ЕС ввести санкции против российской государственной атомной корпорации "Росатом". Об этом сообщает POLITICO.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что "Росатом" – это не просто очередная энергетическая компания, а целый инструмент стремления России обеспечить глобальную монополию в ядерной энергетике. По его словам, результаты расследования являются дополнительным доказательством того, что "Росатом" не является надежным партнером, и он призвал европейские столицы возобновить переговоры о санкциях ЕС.

Расследование POLITICO выявило предупреждения властей и внутренние оценки "Росатома" относительно строительства АЭС в Египте. Документы, полученные POLITICO, вызывают обеспокоенность качеством бетонных работ, задержками и проблемами с управлением. Египетское ведомство также заявило о "преднамеренной халатности" и нарушении "культуры ядерной безопасности". В частности, ядерное топливо на объект до сих пор не завозили.

Ранее "Росатом" защищал свою репутацию и подчеркивал регулярный контроль за проектом со стороны египетских и российских органов, а также представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, что Петер Мадяр уже критиковал Россию за соглашение, заключенное еще во времена Орбана. Речь идет об АЭС "Пакш II", которая должна была заработать еще в 2024 году.

А цифра 1 600 в отношении санкций уже звучала ранее. Отмечалось, что Европейский Союз планирует ввести санкции против более чем 1 600 компаний, поддерживающих Россию в ведении войны. Годовой оборот компаний превышает 20 миллиардов долларов, а общее количество сотрудников – более 265 тысяч человек.