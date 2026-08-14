Что известно о соглашении между Будапештом и Москвой

Несколько недель аномальной жары и засухи привели к тому, что уровень воды в Дунае упал до рекордно низких показателей, о чем напомнили в Politico.

Производство электроэнергии на венгерской АЭС "Пакш" – которая обычно обеспечивает около трети потребностей страны в электроэнергии – сократилось до чуть более 10%.

Петер Мадьяр Премьер-министр Венгрии Эти планы были одобрены, несмотря на то, что в мире больше не строят атомные электростанции, не имеющие замкнутой системы охлаждения и настолько зависимые от окружающей среды.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что российская государственная атомная компания продолжает строительство двух новых реакторов на "Пакши" в соответствии с графиком, несмотря на смену правительства в Венгрии. По его словам:

подготовка бетонного фундамента для энергоблока №5 завершена более чем на 80%;

тогда как работы над энергоблоком №6 продолжаются, а компоненты реактора уже изготавливаются.

Мы готовы к диалогу,

– заявил Лихачев, добавив, что новое правительство Венгрии не направляло "Росатому" никаких запросов.

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Через несколько часов Мадьяр поставил под сомнение это заявление. По его словам, согласно первоначальному контракту, "Пакш II" должен был заработать еще в 2024 году. Вместо этого Венгрия потратила около 1 триллиона форинтов (2,8 миллиарда евро) на площадку, которая, по его словам, представляет собой не более чем склады и "две большие бетонные ямы".

Я не очень-то вижу, чтобы они соблюдали условия контракта,

– заявил Мадьяр.

Его правительство в настоящее время проводит полный пересмотр проекта, в частности его финансирования и систем охлаждения. Этот пересмотр затрагивает одно из ключевых соглашений Орбана с Россией.

Орбан заключил соглашение об АЭС в Москве в 2014 году, передав "Росатому" проект расширения АЭС на два реактора, который предусматривал до 10 миллиардов евро российского государственного финансирования. Спустя два года он назвал это соглашение "сделкой века". Эти связи сохранились даже после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Еще в марте этого года министр иностранных дел Орбана Петер Сиярто признал, что обсуждал санкции ЕС с высокопоставленными российскими чиновниками после того, как в результате утечки телефонных разговоров стало известно, что он хвастался тем, что банк, связанныйсвязанный с "Пакш II", удалось не включить в санкционный список.

Напомним, что Петер Мадьяр уже анонсировал строительство "порога" на дне Дуная вблизи АЭС "Пакш". Таким образом хотят не допустить дальнейшего падения уровня воды.

В то же время в Румынии 13 августа начали остановку последнего работающего реактора Чернаводской АЭС. Это единственная АЭС в стране.