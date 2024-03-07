Україна могла б замістити ці товари, – Дмитрасевич про ембарго на товари з Росії

Україна пропонує замінити російські продукти українськими, польськими та з інших країн Євросоюзу. Зокрема це рішення може допомогти знизити градус невдоволення серед європейських фермерів.

Заступник міністра аграрної політики України Маркіян Дмитрасевич під час робочого візиту в Брюссель на фоні розмов про повне ембарго російських продуктів сказав 24 Каналу, що Україна могла б замістити ці товари.

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Українські товари можуть замінити російські

На думку Дмитрасевича, стати замінником для російських товарів могла б українська продукція, а також продукти польських фермерів та інших країн ЄС.

Це б насправді дуже сильно могло знизити градус невдоволення серед європейських фермерів,

– сказав заступник міністра агрополітики.

Він зазначив, що запровадження санкцій проти Росії – це внутрішня політика ЄС, однак ввести санкції проти харчових продуктів неможливо.

Але, за словами Дмитрасевича, наразі український уряд обговорює з європейськими партнерами запровадження обмежень російського експорту на внутрішній ринок ЄС. Наплив російських товарів також має негативні наслідки.

Для нас з погляду моралі та справедливості це очевидна річ, оскільки як ми можемо говорити про обмеження імпорту української агропродукції в Євросоюз, якщо туди імпортуються російські товари,

– сказав він.

Зерно з Росії віддаватимуть на аналіз

До слова, Дмитрасевич також повідомив, що Міністерство аграрної політики працює над проєктом, який дозволить проводити аналіз зерна, яке Росія ввозить на європейські ринки.

Таким чином Україна намагатиметься визначити, чи це зерно було вкрадене з тимчасово окупованих територій, або вирощене на території РФ. Це дозволить реагувати на продаж продукції з боку Росії. Він зазначив, що аналізувати це важко, оскільки під час навантаження судна росіяни змішують українське зерно з власним.

Поки що такі напрацювання Київ має тільки з Великою Британією.

Раніше повідомлялося, що комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав без змін пропозицію Єврокомісії продовжити з Україною дію безмитної торгівлі до липня 2025 року.