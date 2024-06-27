Росія хоче обійти санкції ЄС проти аналога системи SWIFT

Центробанк Росії запевняє, що зможе обійти санкції Євросоюзу проти "російського SWIFT". У прийнятому 14-му пакеті санкцій ЄС заборонив європейським компаніям підключатися до СПФП і здійснювати транзакції з тими, хто використовує її за межами Росії.

Росія хоче обійти санкції

Центробанк Росії впевнений, що зможе обійти санкції Євросоюзу на Систему передачі фінансових повідомлень. Про це заявив перший заступник голови Центробанку Росії Володимир Чистюхін, передають російські ЗМІ.

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Чистюхін стверджує, що вихід із ситуації буде знайдено, і "російський SWIFT" продовжить роботу. За його словами, санкційний тиск – це той факт, який необхідно буде враховувати в практичній діяльності російської інфраструктури, зокрема й Системі передання фінансових повідомлень.

Водночас ми вважаємо, що знайдемо з партнерами вихід із ситуації, що склалася, для того, щоб у належному режимі продовжити функціонування цієї системи,

– заявив Чистюхін.

Санкції проти російського аналога SWIFT фактично означають відрізання порушників від європейської фінансової системи.

Що відомо про СПФП

Система передання фінансових повідомлень була створена в Росії як альтернатива SWIFT. Рада ЄС заборонила її використання.

Суб'єктам ЄС, які працюють за межами Росії, заборонено підключатися до СПФП або аналогічних спеціалізованих служб. Також операторам з ЄС заборонено здійснювати транзакції з юридичними особами зі спеціального переліку, які використовують СПФП за межами Росії.

Що таке СПФП Система передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку Росії була створена для забезпечення платежів у разі відключення від SWIFT. Вона почала функціонувати у 2016 році після анексії Криму. У 2018 році президент Росії Путін підписав закон, що дозволяє підключати до СПФП іноземних учасників.

У лютому США також ввели санкції проти Національної системи платіжних карток, контрольованої Центральним банком РФ, яка обслуговує та емітує картки "Мір". Після цього більшість банків у Вірменії, Киргизстані та Казахстані припинили співпрацю з нею.