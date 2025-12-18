Санкції відкладаються: Британія пішла на поступки для "Роснефті" в Єгипті

Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти нафтовидобувного гіганта Росії – "Роснефті". Однак тепер Лондон вирішив вивести з-під санкцій газове родовище Zohr у Єгипті, що частково належить російській компанії.

Які послаблення зробила Британія?

Оновлена ліцензія Британії тепер дозволяє компаніям здійснювати платежі та бізнес-операції, пов’язані з родовищем Zohr, без ризику потрапити під санкції, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також ЄС уперше додав до санкційного списку громадян своїх країн: хто вони та що зробили

Послаблення для єгипетського родовища діятимуть до жовтня 2027 року.

Однак Лондон не вказує у ліцензії причин такого винятку для "Роснефті". А британський уряд не прокоментував виданню своє рішення.

Водночас у міжнародній юридичній фірмі Gowling WLG пояснили, що такі загальні ліцензії виконують роль інструменту для надання винятків. Вони дозволяють окремим проєктам працювати навіть в умовах санкцій та допомагають компаніям дотримуватися вимог законодавства, уникаючи при цьому зупинок діяльності.

Які санкції запровадила Британія?

15 жовтня Велика Британія розширила список санкцій проти Росії. Саме тоді під обмеження потрапили нафтові компанії "Роснєфть" і "Лукойл".

Санкції проти них зумовлені тим, що компанії "надають підтримку уряду Росії, ведучи бізнес у секторі, який має стратегічне та економічне значення для держави", зазначається на сайті британського уряду.

Тоді ж Лондон увів обмеження й проти індійської "дочки" "Роснєфті" – компанії Nayara Energy.

Зауважте! Пізніше у жовтні санкції проти "Роснефті" та "Лукойла" запровадили також Сполучені Штати, наголосивши, що обмеження можуть розширити, якщо Москва не піде на мирні переговори.

Що відомо про родовище Zohr?

У проєкті єгипетського газового родовища російська "Роснефть" володіє 30% частки, а лондонська компанія BP має 10%.

ВР зберегла після запровадження санкцій свою частку в Zohr разом з італійською компанією Eni, "Роснефтью" та іншими партнерами.

Оператором родовища є італійська Eni;

Його запаси оцінюються приблизно у 30 трильйонів кубічних футів газу.

Наразі Zohr є найбільшим газовим родовищем у Середземномор’ї, хоча видобуток на ньому значно скоротився порівняно з піком у 2019 році.

Варто знати! Італійський оператор проєкту планує інвестувати близько 8 мільярдів доларів у Єгипет. Нещодавно Eni розпочала нову бурову кампанію в Середземному морі для збільшення видобутку.

Які ще санкції послабили проти Росії?