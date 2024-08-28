Як нові санкції США вплинули на фінансовий сектор Росії

Уже можна проаналізувати результати нещодавнього масштабного пакета санкцій США проти Росії. За оцінкою НБУ, найбільше постраждав фінансовий сектор.

Як санкції повпливали на фінанси Росії

Голова Національного банку України Андрій Пишний пояснив, що нещодавно США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб – російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для Росії секторах економіки й допомагали їй обходити санкції.

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Дуже важливо, що до переліку потрапили три російських компанії – одних із найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору. Серед них:

"Діасофт" – один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку Росії, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС;

– один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку Росії, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС; "ЦФТ" – один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в Росії, співпрацює з центробанком Росії, є розробником російської платіжної системи "Золота Корона";

– один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в Росії, співпрацює з центробанком Росії, є розробником російської платіжної системи "Золота Корона"; АТОЛ – постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов’язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ці санкції – результат плідних переговорів української команди за участю представників НБУ з санкційною командою США.

Пишний підкреслив, що Міністерство фінансів США зосереджує увагу на попередженні іноземних фінансових установ та урядів щодо відкриття нових представництв російськими банками. Міністерство рекомендує країнам проявляти обережність при розгляді питання про надання дозволу будь-якій російській фінансовій установі, яка прагне відкрити нові філії в межах їхньої юрисдикції. Цей запобіжний захід має на меті зменшити потенційні ризики для їхніх фінансових систем, особливо щодо дотримання санкцій.

Вже спостерігаємо фактично моментальний ефект від санкційного пакета: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона",

– сказав він.

Нагадаємо! 23 серпня США розширили санкції проти Росії ще на 400 суб'єктів.