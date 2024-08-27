Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Про відновлення будівництва Чигиринської АЕС заговорили ще у 2005 році, однак тоді ці ідеї залишилися на рівні планів.

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Енергоатом планує добудувати Чигиринську АЕС

В Енергоатомі зазначили, що команда зараз активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва.

Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000,

– йдеться в повідомленні.

За словами компанії, вже було зроблено перший крок в реалізації цього проєкту. Депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ НАЕК "Енергоатом";

передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ НАЕК "Енергоатом".

Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави,

– заявив керівник Енергоатома Петро Котін.

Він наголосив, що впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями.

До слова, під час обстрілу 26 серпня Росія вперше завдала ударів по розподільних підстанціях касетними боєприпасами.