Три рівні фортифікації

Під час Форуму "Україна 2024. Незалежність", прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що перший рівень передбачав закриття об'єктів енергетики габіонами для захисту від непрямого ураження.

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Натомість другий рівень складався з монументальних залізобетонних укриттів для трансформаторів та інших об'єктів. Більшість укриттів вже були збудовані, а обслуговування здійснюється "Укренерго".

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції. Це були десятки ракет. Ми з десятки ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання.

Третій рівень фортифікацій це експериментальний проєкт. Це мали бути величезні споруди, які повинні були накривати підстанцію в розмірі 3 футбольних полів.

Вони надзвичайно дороговартісні. До цього часу не зрозуміла їхня економічна доцільність,

– сказав він.

Він додав, що для України це коштувало б сотні мільярдів гривень.