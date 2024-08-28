Как санкции повлияли на финансы России

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил, что недавно США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам – российских предприятий и компаний из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), работающих в стратегически важных для России секторах экономики и помогали ей обходить санкции.

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Очень важно, что в перечень попали три российских компании – одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора. Среди них:

"Диасофт" – один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка России, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;

– один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка России, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС; "ЦФТ" – один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в России, сотрудничает с центробанком России, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона";

– один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в России, сотрудничает с центробанком России, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона"; АТОЛ – поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связан с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Эти санкции – результат плодотворных переговоров украинской команды с участием представителей НБУ с санкционной командой США.

Пышный подчеркнул, что Министерство финансов США сосредоточивает внимание на предупреждении иностранных финансовых учреждений и правительств по открытию новых представительств российскими банками. Министерство рекомендует странам проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения любому российскому финансовому учреждению, которое стремится открыть новые филиалы в пределах их юрисдикции. Эта мера пресечения имеет целью уменьшить потенциальные риски для их финансовых систем, особенно по соблюдению санкций.

Уже наблюдаем фактически моментальный эффект от санкционного пакета: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона",

– сказал он.

Напомним! 23 августа США расширили санкции против России еще на 400 субъектов.